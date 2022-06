Ukrajnai háború

Macron szerint az orosz elnök 'történelmi és alapvető hibát' követett el Ukrajna megtámadásával

Emmanuel Macron francia elnök szerint orosz kollégája, Vlagyimir Putyin "történelmi és alapvető hibát" követett el Ukrajna megtámadásával, aminek következtében el is szigetelődött.



"Úgy gondolom, ki is mondom, hogy történelmi és alapvető hibát követett el (az orosz elnök) a népe, önmaga és a történelem számára is" - mondta a francia elnök a regionális lapoknak péntek este adott interjújában.



"Úgy vélem, hogy elszigetelődött. Bezárkózni az elszigetelődésbe egy dolog, tudni onnan kijutni viszont nagyon nehéz út" - fogalmazott Emmanuel Macron.



A francia elnök megismételte, hogy "nem szabad megalázni Oroszországot", mégpedig azért nem, hogy "azon a napon, amikor a harcoknak vége lesz, tudjunk majd egy megoldási utat kiépíteni a diplomácia eszközeivel".



Emmanuel Macron nem zárta ki, hogy európai kollégáihoz hasonlóan ő is hamarosan ellátogat Kijevbe.



"Szeretnénk növelni a pénzügyi és katonai támogatást Ukrajnának. És mindent megtenni azért, hogy a gabonaszállítmányok kijussanak Ukrajnából" - tette hozzá, ellentmondva ezzel Vlagyimir Putyinnak, aki szerint Oroszország hajlandó biztosítani az ellenőrzése alatt álló ukrán kikötőkből a gabonaszállítmányok biztonságos és zavartalan exportját.