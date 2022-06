Ukrajnai háború

Ukrán kulturális miniszter: az orosz erők már több, mint 370 műemléket semmisítettek meg

Az ukrán kulturális örökség emlékei közül több, mint 370 semmisült meg Ukrajnában az Oroszország által indított háború első száz napja alatt - jelentette ki Olekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető hozzátette, hogy a lerombolt létesítmények csaknem fele különböző felekezetű templom volt. A tárcavezető az ukrán nemzeti örökség tudatos rombolásával vádolta meg Oroszországot. Példaként említette a Szkovoroda-múzeum lebombázását. Hrihorij Szkovoroda ukrán költő és filozófus volt a 18. században, a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő múzeumát május elején találta el egy orosz rakéta. "Maga a múzeum két szántóföld között található. Az ottani infrastruktúra olyan, hogy erősen akarni kellett, hogy eltalálják ezt a kis épületet" - fogalmazott a miniszter.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál a CNN amerikai hírtelevízióra hivatkozva arról számolt be, hogy a Szeverodonecknél folyó harcokban könnyebb sérüléseket szenvedett a Reuters brit hírügynökség két újságírója, és életét vesztette az autójuk sofőrje, akit a kelet-ukrajnai szakadárok biztosítottak számukra.



Az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentésében egyebek mellett arról adott hírt, hogy az orosz erők az offenzíva folytatására készülnek a Donyeck megyei Szlovjanszk ellen, ezért ebben az irányban legfeljebb húsz zászlóalj harcászati csoportot összpontosítottak, a Luhanszk megyei Szeverodonecknél pedig részleges harci sikereket értek el. Olekszandr Motuzjanik, a védelmi minisztérium szóvivője a Telegram üzenetküldő csatornán arról tájékoztatott, hogy az orosz erők megpróbálták bekeríteni az ukrán csapatokat Szeverodoneck és Liszicsanszk térségében, de az ukrán fegyveres erők megakadályozták két falu, Metyolkine és Bilohorivka elfoglalását.



Az ukrán Szabadság Rádió helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy Szeverodoneckbe külföldi önkéntesekből álló alakulat érkezett az ukrán erők segítségére. Az "idegenlégióba" a világ számos országából léptek be. Az újságírók beszéltek többek mellett egy Ausztráliából és egy Georgiából érkezett önkéntessel, akik meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a "jó oldalon állnak", és segíteni akarnak az ukránoknak "visszaűzni a megszállókat Oroszországba, bármeddig is tartson".