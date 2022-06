Háború

Egy ellenzéki orosz újságíró ukrán állampolgárságot kért

"Én az áldozat oldalára állok. Nagyon hálás vagyok Ukrajna kimerült, kétségbeesett, vérző népének, hogy befogadott" - írta az újságíró a Telegramon. Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója közölte, hogy Zelenszkij elnök már alá is írta a rendeletet, amelynek értelmében az orosz újságíró és felesége megkapta Ukrajnában az állampolgárságot. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy május 6-án egy moszkvai bíróság elrendelte az országon kívül tartózkodó Nyevzorov letartóztatását az orosz hadseregről terjesztett álhír vádjával.



Az újságíró korábban beszámolt a mariupoli szülészeti klinika ellen márciusi orosz légitámadásról, amelynek elkövetését Moszkva cáfolja.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az Instagramon tett közzé videófelvételt, amely a kijevi kormányhivatal közelében készült és a kijevi vezetés négy tagja látható rajta. A felvételen Zelenszkij mögött Denisz Smihal miniszterelnök, Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője, valamint az ukrán tárgyalóküldöttség tagjai - David Arahamija, a parlamentben többségben lévő Nép Szolgája párt frakcióvezetője és Mihajlo Podoljak, Jermak tanácsadója - látható.



"Itt van a frakcióvezető, az elnöki iroda vezetője, Smihal, Ukrajna miniszterelnöke, Podoljak és itt van az elnök is. A csapatunk ettől sokkal nagyobb. Itt vannak az ukrán fegyveres erők. És ami a legfontosabb, itt van Ukrajna népe. Már száz napja védjük Ukrajnát. Miénk lesz a győzelem" - mondta a félperces felvételen Zelenszkij.



Közben az Ukravtodor ukrán állami közútkezelő hatóság a Facebookon közzétette, hogy a háború száz napja alatt az orosz hadsereg 24 ezer kilométer utat és mintegy háromszáz hidat rombolt le Ukrajnában. Az Ukravtodor hozzátette, hogy a "nagy útépítés" elnevezésű kormányzati program minden nagyszabású projektjét leállították, és ehelyett a létfontosságú utak helyreállításán dolgoznak. Közlésük szerint ismét járhatóvá tették a varsói autópálya Kijevtől Kovelig tartó szakaszát, valamint megnyílt a teherforgalom előtt a Kijevet és a kárpátaljai Csapot összekötő M06-os autóút is.



Vadim Bojcsenko, Mariupol polgármestere pénteki sajtótájékoztatóján azt állította, hogy az Azovi-tengerparti kikötőváros peremvidékén az oroszok bebörtönzik és kivégzik azokat a tisztségviselőket, akik megtagadják az együttműködést a "megszállókkal kollaboráló" hatóságokkal. Tudomása szerint a donyecki szakadárok "bírósága" tíz év börtönre ítélte az egyik falu vezetőjét. Legalább egy közalkalmazottat agyonlövéssel kivégeztek, továbbá szerinte az olenyivkai börtönben több tucat önkéntest tartanak fogva, aki márciusban és áprilisban segített a mariupoli lakosok evakuálásában, illetve megpróbált élelmiszert és ivóvizet szállítani az orosz csapatok által körbezárt városba - mondta Bojcsenko az újságíróknak.