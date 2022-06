Kisiklott egy vonat Bajorországban, többen meghaltak, 60 utas megsérült - videó

A kétemeletes regionális vonatjárat a München felé tartó útja során, dél körül siklott ki, a médiában megjelent felvételek pedig arra utalnak, hogy három vagon csúszott le a sínekről, majd az oldalukra dőlve zuhantak le a domboldalról.



A Bild beszámolója szerint a mentési folyamatokat nem sokkal a baleset után megkezdték, ennek során az utasokat a jármű ablakain keresztül emelték ki, majd kórházba szállították őket, valamint három mentőhelikopter és a hadsereg tagjai is a helyszínen munkálkodnak.

A regional passenger train derailed in Germany near an Alpine resort town, leaving at least four people dead and 30 more injured. Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/UisGdf4Eym