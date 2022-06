USA

'Mennyi vérontást kell még tétlenül eltűrnünk?' - Biden szigorítaná a fegyvertartási szabályokat Amerikában

A fegyvertartást és -eladást szabályozó amerikai jogszabályok szigorítását kezdeményezte Joe Biden elnök csütörtökön, reagálva arra, hogy a közelmúltban számos fegyveres ámokfutást követtek el az országban.



Hivatalában, a washingtoni Fehér Házban beszélve az elnök arra szólította fel a kongresszust, hogy találjon megoldást a fegyvereladások korlátozására. Javasolta a legveszélyesebb támadó kézifegyverek forgalmazásának tilalmát, valamint azt, hogy emeljék meg a fegyverhez jutás korhatárát 21 évre. Sürgette a vásárlók alaposabb ellenőrzését is, különösen esetleges büntetett előéletük vagy pszichológiai problémáik feltárását, továbbá hangoztatta annak fontosságát is, hogy a fegyverhez jutók számára kötelezővé tegyék a veszélyes eszközök biztonságos tárolását.



"Mennyi vérontást kell még tétlenül eltűrnünk?" - tette fel a kérdést. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt két évtizedben több amerikai iskolás gyermek halt meg lőfegyverektől, mint amennyi rendőr és katona szolgálat közben.



A demokrata párti Biden bírálta a szenátus republikánus többségét amiatt, hogy nem kíván foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, támogatását fejezte ki viszont a kongresszus azon tagjainak - republikánusoknak és demokratáknak egyaránt - akik keresik a módját, hogy előrelépjenek a fegyvertartás ügyében.



Felmérések szerint az amerikai felnőtt lakosság közel egyharmada rendelkezik lőfegyverrel.



Az elmúlt hetekben is több súlyos fegyveres ámokfutást követtek el az országban. A múlt heti texasi iskolai vérontásban 19 általános iskolás gyermek és két tanár vesztette életét. Egy héttel azt megelőzően egy buffalói élelmiszerüzletben nyitott tüzet egy 18 éves fiú, tíz halottat hagyva maga után. Szerdán pedig Oklahomában egy kórházban négy embert ölt meg egy fegyveres.