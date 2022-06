Ukrajnai háború

Timmermans: az EU-ban 'sok-sok évig mindent eltűrtek, amit Orbán tett'

Az európai uniós tagállamok közötti szolidaritás nem egyirányú utca, és a közösség eddig a legteljesebb mértékben szolidáris volt Magyarországgal - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke csütörtökön a Westdeutscher Rundfunk (WDR) német regionális közszolgálati médiatársaság Europaforum nevű rendezvényén Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban.



A holland szociáldemokrata politikus kiemelte, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió ügyében az EU elvárhatja a szolidaritást Magyarországtól, mert nemcsak egy háborúról van szó, hanem "az európai értékekről".



Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnök megpróbálja alapvető, vezérlő elvként, "normaként bevezetni az autokráciát Európában, megpróbálja aláásni az értékeinket és az életmódunkat", és arra törekszik, hogy "ne a demokrácia legyen az alap Európában".



"Ezt nem engedhetjük, ezzel szembe kell szállni" - húzta alá a brüsszeli bizottság alelnöke.



Azzal összefüggésben, hogy az EU végül mégsem helyezi az Ukrajna elleni támadás miatt büntetőintézkedésekkel sújtott emberek listájára Kirill Orosz pátriárkát, kifejtette, hogy már nem tud megértéssel viszonyulni a magyar kormány és vezetője, Orbán Vikltor tevékenysége iránt.



Mint mondta, az EU "maximális szolidaritással" viselkedett Magyarországgal, ezt mutatja az orosz olajembargó szabályozása is. Azonban "a szolidaritás nem egyirányú utca".



Kifejtette: "soha nem volt titok", hogy Orbán Viktor "nagyon jóban van" Vlagyimir Putyinnal, és a magyar kormányfő ezt kifejezésre is juttatta az EU-ban.



Hozzátette: be kell látni, hogy az EU-ban "sok-sok évig mindent eltűrtek, amit Orbán tett", és a magyar miniszterelnök sokáig "otthonra lelt az Európai Néppártban" (EPP), amely minden bírálatra azzal reagált, hogy az EPP-tagság révén van némi befolyásuk a tevékenységére, és e tagság nélkül "minden sokkal rosszabb lenne".



Ennek révén Orbán Viktor "úgy érezhette, hogy azt tehet, amit csak akar, mert úgyis minden átmegy". Most azonban az EU elvárhatja a szolidaritást, és véget kell vetni a "játszadozásnak" - mondta az Európai Bizottság alelnöke.