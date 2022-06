Siker

Ez a férfi 24 óra alatt megdöntötte a bungee jumpingok számának világrekordját

A francia Francois-Marie Dibon 40 métert ugrott egy fákkal szegélyezett szurdokba a Garry folyó felé Perthshire-ben, mielőtt a személyzet speciálisan erre a célra átalakított mechanika segítségével visszahúzta őt a platformra.

Egy férfi megdöntötte a 24 óra alatt végrehajtott bungee-ugrások számának világrekordját.



A 44 éves francia Francois-Marie Dibonnak harmincéves koráig komoly tériszonya volt, és csak 11 évvel ezelőtt ugrott először.



Most azonban megdöntötte a korábbi egynapos rekordot, amelyet az új-zélandi Mike Heard állított fel, aki 2017 májusában 430 ugrást teljesített az Auckland Harbour Bridge-en.



A párizsi férfi kedden este fél 11-kor lépte át ezt a számot, alig több mint 12 órával azután, hogy megkezdte kihívását a perthshire-i Garry Bridge-nél található Highland Fling Bungee platformon, amelyet Joanne Brent, a Guinness-rekordok bírája felügyelt, és "inspirálónak" nevezett.



Egy 50 perces pihenő után az éjszakát is átugrotta, és szerdán 10.13-kor fejezte be az ugrássorozatot.



A 24 órás időtartam végére elképesztően sokszor, 765-ször ugrott, amivel megdöntötte a korábbi rekordot.



Minden egyes ugrásnál 40 métert zuhant egy fákkal szegélyezett szurdokba a Garry folyó felett, mielőtt a személyzet egy speciálisan erre a célra átalakított mechanika segítségével visszacsörlőzte őt az emelvényre.



Dibon kis kortyokkal tartotta magát hidratálva, és maréknyi rizst, édességet és sonkát evett, miközben a személyzet 15 helyi tagja négyórás váltásban dolgozott.



A végén ő és a személyzet a Queen We Are The Champions című dalának lejátszásával ünnepelt a peronon.