Szlovén kormányalakítás

Megszavazta a parlament Robert Golob kormányát

Megszavazta szerdán a szlovén parlament az ország új kormányát, amelyet a következő négy évben Robert Golob, a Szabadság Mozgalom vezetője irányít majd.



Az új kormányt a 90 tagú parlament 53 képviselője támogatta, 28 ellene szavazott, 8 képviselő pedig nem volt jelen a voksoláskor. A kormányt a magyar kisebbségi képviselő, Horváth Ferenc is támogatta. A kormánykoalíció három pártja összesen 53 parlamenti képviselővel rendelkezik a törvényhozásban.



Miniszter-jelöltjeinek bemutatásakor Robert Golob kormányfő kiemelte: kormányát tapasztalt politikusokból és szakemberekből állította össze, mert a kormánynak azonnal meg kell kezdenie a munkát, nem lesz száz napja arra, hogy belerázódjon a feladatokba. "Nem újoncokból álló kormányt akarunk, amelynek száz napos türelmi időre van szüksége, hogy megkezdje a munkát, mert tudjuk, hogy nem lesz nyugalmunk" - magyarázta. Hozzátette: a helyzet világszerte egyre rosszabb.



Az április 24-i szlovéniai általános választásokon győztes Szabadság Mozgalom (Gibanja Svoboda) pártnak 11, a két koalíciós partnernek, a Szociáldemokratáknak (SD) négy, a Baloldalnak (Levica) két minisztere van a 15. szlovén kormányban.



A Szociáldemokraták adják a külügyminisztert, az igazságügyi minisztert, a gazdasági minisztert és a fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős tárca nélküli minisztert. A Baloldalnak két tárca jut, a Munka- és Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Kulturális Minisztérium.



A Szabadság Mozgalom jelöltjei kerültek a pénzügy, az egészségügy, a belügy, a védelmi, az infrastrukturális, a környezetvédelmi, az oktatási, az államigazgatási és a mezőgazdasági minisztériumok élére. Továbbá két tárca nélküli, a digitális átalakulásért és a külhoni szlovénekért felelős minisztere is van a pártnak.



A tervek szerint néhány minisztériumot átneveznek, és később további három minisztériummal is bővül majd a kormány.



A miniszterek többsége ismeretlen a közvélemény számára, a gazdasági életből és egyéb szakterületekről érkeztek a kormányba. A külügyminiszteri posztot Tanja Fajon, az SD elnöke, volt európai parlamenti képviselő tölti be. Luka Mesec, a Baloldal vezetője vezeti a Munka- és Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot. A védelmi miniszteri tárca élére Marjan Sarec volt miniszterelnök került. Az általa vezetett párt nem érte el a négy százalékos bejutási küszöböt a választásokon, de Golob már korábban jelezte, hogy a Szabadság Mozgalom kvótájából helyet biztosít számára a kormányban.