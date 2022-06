Társadalom

A Forbes magazin szerint Vera Jourová a legbefolyásosabb cseh nő

Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke a legbefolyásosabb nő Csehországban - írta szerdai számában az amerikai Forbes magazin cseh kiadása.



A második helyen Lenka Bradácová prágai főügyész végzett, aki korábban hat éven át volt a legbefolyásosabb cseh nő.



A lista tavalyi és tavalyelőtti vezetője, Alena Schillerová, korábbi kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter, aki jelenleg az ellenzékbe került Andrej Babis vezette ANO tömörülés képviselőházi frakcióvezetője, most kiesett a legbefolyásosabb cseh nők első százasából is. Vera Jourová és Lenka Bradácová viszont már évek óta a legbefolyásosabb cseh nők közé tartozik.



A harmadik helyre Renáta Kellnerová, a nemrégiben tragikusan elhunyt leggazdagabb cseh, Petr Kellner özvegye került, aki tavaly a negyedik volt, de korábban soha nem szerepelt a listán. Kellnerová most már hivatalosan is férje hagyatékának kezelője, s ez megerősítette pozícióját. Petr Kellner helikopterbalesetben halt meg tavaly március végén az Egyesült Államokban.



A tekintélyes amerikai magazin az idén tizedik alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az első évben, 2012-ben, Madeleine Albright cseh származású amerikai külügyminiszter végzett az első helyen.



"Vera Jourová vezető pozícióját több ok indokolja. Az Európai Bizottság, amelynek vezetésében Jourová 2019 óta dolgozik, az utóbbi hónapokban fontos döntéseket hozott az Oroszország elleni szankciókról és védi Európát a Kreml által pénzelt dezinformációs kampányoktól. A következő fél évben Csehország tölti be az Európai Tanács elnöki tisztségét, és várható, hogy a legbefolyásosabb cseh nő hangját még erőteljesebben lehet majd hallani" - fogalmazott indoklásában a Forbes.



A cseh Forbes az idén ismét több, mint 300 nő tevékenységét kísérte figyelemmel, egy éven keresztül. Ebből először 180 fős lista állt össze, majd ebből válogatták ki a legbefolyásosabb cseh nőket. A listán többnyire fontos politikai vagy üzleti-kereskedelmi tisztségeket betöltő személyek, menedzserek és cégtulajdonosok vannak, de nem hiányoznak a civil szektor, a kultúra, a sajtó és a sport képviselői sem. Az idén a rangsorban 40 új név jelent meg.



Az amerikai Forbes magazin 2004 óta állítja össze a világ legbefolyásosabb nőinek listáját. A Forbes magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg.