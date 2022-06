Ukrajnai háború

Az EU adatai szerint mintegy 3 millió ukrajnai állampolgár kért védelmet az unióban

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának február 24-i kezdete óta rekordszámú, csaknem 3 millió ukrajnai menekült kért ideiglenes védelmi státuszt az Európai Unió valamelyik tagországában - közölte az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) szerdán.



A máltai központú uniós ügynökség jelentésében közölte: a február 24-én kezdődött ukrajnai orosz invázió kezdetét követően a megtámadott ország állampolgárai az elmúlt évek adataihoz képest márciusban nyújtották be a legtöbb, körülbelül 83 ezer menedékkérelmet. A nemzetközi védelem biztosítására benyújtott kérelmek száma meghaladta a 2015-2016-os menekültválság kiugró adatait is.



Megjegyezték: az Európai Unió tagországaiban februárban regisztrált összes, mintegy 22 ezer menekültstátusz iránti kérelem legtöbbjét szintén ukrajnai állampolgárok nyújtották be. Számuk február 24. után körülbelül harmincszorosára ugrott a háború kezdete előtti adatokhoz képest.



Az uniós ügynökség emlékeztett, az ideiglenes védelemről szóló irányelvnek az ukrajnai háborút követő ideiglenes módosítása értelmében az Ukrajnából menekülők menekültügyi eljárás nélkül kérhetik regisztrációjukat ideiglenes uniós védelemre. Az ilyen regisztrációk száma szintén márciusban tetőzött, 1,6 millió benyújtott kérelemmel. Míg ezt követően a regisztrációk üteme folyamatosan lassult, május negyedik hetében még mindig legalább 50 ezer ukrajnai állampolgárt vettek nyilvántartásba a tagállami hatóságok.



A jelentésből kiderült az is, hogy a háborút követően jelentősen növekedett az orosz állampolgárok menedékkérelmeinek száma is. Az ukrajnai háború kitörését megelőzően, februárban benyújtott 1400 kérelemhez képest megmegkettőződött, és 2018 óta a legmagasabb szintre emelkedett az orosz menedékkérők száma.



Szintén növekedett a fehérorosz, az azeri, a tádzsik, az üzbég és a türkmén állampolgárok regisztrációja, azonban - mint írták - nem világos, hogy ezek a kérelmezők Ukrajnában tartózkodtak-e a háború kezdetekor. Az orosz, illetve a volt szovjet tagköztársaságok állampolgárai mellett számos afrikai ország, nevezetesen Nigéria, Szomália, Egyiptom, Marokkó, Tunézia és Mali esetében is jelentősen nőtt a kérelmek száma - tették hozzá.