Állatok

Aligátor végezhetett egy férfival, aki frizbik után kutatott egy tóban

Aligátor ölhetett meg egy floridai tóban egy férfit, aki a veszélyre figyelmeztető táblák ellenére ment be a vízbe, hogy frizbiket keressen - közölte a floridai rendőrség.



A 47 éves férfi egy frizbipályán levő tóban próbált vízbe esett frizbiket felkutatni, hogy azokat később eladja. A tó partján végig aligátorveszélyre figyelmeztető, az úszást tiltó táblák vannak kihelyezve.



A floridai természetvédelmi hatóságok keddi közlése szerint szakértők már dolgoznak azon, hogy eltávolítsák az aligátort a tóból, és hivatalosan is megállapítsák, hogy volt-e az állatnak köze a halálesethez.



A frizbipályára rendszeresen járó játékosok a Tampa Bay Times helyi amerikai lapnak elmondták, nem ritka, hogy valaki a pályán elvesztett frizbik után kutat, hogy azokat aztán pár dollárért eladja. Van, aki a tóba is alámerül, hogy frizbiket keressen, olykor akár negyven darabot is találhatnak, aztán a minőségtől függően darabját 5-10 dollárért el tudják adni.



Florida vizeiben szinte mindenhol előfordulnak aligátorok. A természetvédelmi hatóságok szerint az államban 2019 óta nem volt halálos aligátortámadás, bár a nagy testű hüllők időről időre megharapnak embereket.



A hatóságok rendszeresen óva intenek mindenkit attól, hogy megközelítsék vagy etessék az aligátorokat, mert a hüllők akkor az élelemmel hozzák összefüggésbe az embereket. Ez komoly gondokat okozhat a sűrűn lakott területeken, ahol sok a kisgyerek, és az emberek kutyákat sétáltatnak.



Egykor az aligátor veszélyeztetett faj volt Floridában, de jó ideje látványosan elszaporodott. Főleg halakkal, teknősökkel, kígyókkal és kisebb emlősökkel táplálkozik, de sokszor kiszámíthatatlan ragadózóként viselkedik, és képes megenni bármit, ami az útjába kerül, akár dögöket és háziállatokat is. Az aligátornak nincs természetes ellensége a vadonban.