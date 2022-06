Ukrajnai háború

Scholz: Németország légvédelmi rendszerekkel is támogatja Ukrajnát

Németország az IRIS-T típusú légvédelmi rendszerrel is támogatja az orosz támadás ellen védekező Ukrajnát - jelentette be Olaf Scholz kancellár szerdán Berlinben a szövetségi parlament alsóházában (Bundestag).



A kancellár kiemelte, hogy az IRIS-T a legmodernebb légvédelmi rendszer, amellyel Németország rendelkezik, és segítségével az ukrán haderő akár teljes nagyvárosokat megvédhet az orosz harci repülőgépek, helikopterek és drónok támadásaitól és a rakétatámadásoktól.



A szövetségi kormány arról is döntött, hogy radarrendszereket is szállít Ukrajnának, amelyek tűzérségi állások felderítésére szolgálnak - mondta Olaf Scholz.



Hangsúlyozta, hogy igaztalanok azok az állítások, amelyek szerint Németország nem támogatja kellőképpen Ukrajnát a védekezésben. Mint mondta, folyamatosan szállítanak fegyvert. Ismertette, hogy a napokban befejeződik az ukrán katonák németországi kiképzése a Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) önjáró löveg használatára, és elkezdődik egy újabb kiképzési program, amelyben a Gepard önjáró légvédelmi gépágyú használatát tanulják meg ukrán katonák. Hozzátette: az ukrán kormány május végén kötött szerződést Gepardok átvételére.