Terror

Agyonlőttek egy késsel közeledő palesztin nőt egy izraeli ellenőrző pontnál Ciszjordániában szerdán - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



A hadsereg közlése szerint egy palesztin nő támadást akart végrehajtani egy katonai ellenőrző pontnál Ciszjordánia déli részén, a Jeruzsálemtől Hebron felé tartó úton Gus Eción térségében, az al-Arub menekülttábor közelében, ezért a katonák tüzet nyitottak rá.



A támadó meghalt. A merényletkísérlettel vádolt, 31 éves nő két hónapja szabadult a börtönből, ahova közbiztonság elleni bűncselekmény miatt került.



A ynet értesülése szerint a biztonságiak kedden is meghiúsítottak egy merényletkísérletet, amikor Jeruzsálem óvárosának Damaszkuszi kapujánál őrizetbe vettek egy 15 éves fiatalt, aki előzőleg felkeltette gyanújukat.



A rendfenntartók felszólították, hogy vesse alá magát átvizsgálásnak, de ő a táskáját eldobva menekülni kezdett. Rövid üldözés után elfogták, és megtalálták eldobott táskáját is, melyben kés volt. A fiatalt kihallgatásra vitték, mert azzal gyanúsítják, hogy késeléses merényletet tervezett.



Márciusban eddig 19 emberéletet követelő terrorhullám kezdődött Izraelben, és ezért meredeken nőtt a feszültség Izrael és a palesztinok között. Az izraeli hadsereg fokozta ciszjordániai tevékenységét, hogy megkísérelje megfékezni az egyre terjedő erőszakot.



Március közepe óta legkevesebb 30 palesztin vesztette életét. Sokan közülük razziákon kitört összecsapásokban, de palesztin civilek is áldozatul estek a Ciszjordániában fellángolt tűzharcokban.