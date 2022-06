Színes

Két év után ismét megrendezik a sajtgurító versenyt

Két év kihagyás után vasárnap ismét megrendezik a sajtgurító versenyt az angliai Gloucesterben, a négy kilogrammos sajttömbök - és az azokat követő versenyzők - idén is az 50 százalékos meredekségű Coopers Hillen gurulnak le.



A rendhagyó versenyt 1826 óta minden évben megrendezik. A középnyugat-angliai Gloucester külvárosában az idén többezer nézőre számítanak, akik az óránként akár 110 kilométeres sebességet elérő sajt után özönlő versenyzőknek szurkolnak majd.



A versenyben futamonként egy-egy, négy kilogrammos, kerek sajttömböt gurítanak le a meredek Coopers Hill tetejéről; a mintegy 200 méteres pályán a sajt ugyan hamarabb leér a lejtő aljára, a győztes mégis az, aki a leghamarabb éri el a célvonalat a domb alján. A rendhagyó extrém sportot rendszeresen érik kritikák veszélyessége miatt, sérülés nélkül ugyanis kevéssé teljesíthető a feladat. Az emberek sokkal inkább lezuhannak, mintsem lefutnak a sajt után, a futamban résztvevők tömegei pedig - noha komikusabbá is teszik a látványt - növelik a balesetveszélyt. Ennek orvoslása érdekében 2013-ban műsajtokkal indították el a versenyt, remélve, hogy így kevesebb veszélynek lesznek kitéve versenyzők és szurkolók egyaránt.



A sajátos versenyszámban idén három férfi, egy női, valamint egy gyermekfutamot indítanak - noha a gyerekeknek, a sérülés kockázatát csökkentendő, a dombon felfelé kell futniuk. Hogy mentsék, ami (aki) menthető, a helyi Brockworth Rugby Club tagjai "elkapó emberekként" várják a lejtő alján a versenyzőket, és segítenek majd azoknak, akik a sajt üldözésében elvesztették a kontrollt maguk felett. A hivatalos orvosi ellátást (amelyre a versenyen általában nagy igény van) a helyi Szent János mentőszolgálat (St. John Ambulance) biztosítja majd.



A koronavírus-járvány miatt utoljára 2019-ben gurultak le a sajttömbök. Most vasárnap az akkori győztes, Max McDougall - aki egy évvel korábban eszméletét vesztette a sajtüldözés közben - védheti meg a nyertes címét. A győzelem íze pedig nem csak metaforikusan illeti meg az első befutót: trófeaként hagyományosan nagy tömb Double Goucester félkemény sajtot adnak át annak, aki a leghamarabb eléri a lejtő alját.