Fico: Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozó győztese

2022.05.31 19:23 MTI

Orbán Viktor a győztese az Oroszország elleni szankciókról szóló brüsszeli uniós csúcstalálkozónak, mert sikerült elintéznie a mentességet a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolajra - jelentette ki Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnök, a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártjának, az Iránynak (Smer-SD) az elnöke a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva kedden.



A volt szlovák kormányfő rámutatott: a vezetéken érkező orosz kőolajra vonatkozó néhány éves mentesség Magyarországon kívül Szlovákiára és Csehországra is vonatkozik majd.



"Orbán, nem pedig Heger (Eduard Heger jelenlegi szlovák miniszterelnök) volt az, aki Szlovákia számára is elintézte a mentességet a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz kőolajra" - hangsúlyozta Robert Fico. Hozzáfűzte: a tartályhajókon szállított kőolajra vonatkozó szankciókat Oroszország "bizonyára megérzi", bár lehetősége lesz arra, hogy a kőolajat alternatív piacokon értékesítse. Rámutatott: ugyanakkor Magyarország, Szlovákia és Csehország esetében Orbán Viktor "nagyon helyesen kiharcolta" és így bebiztosította, hogy a Barátság kőolajvezeték tovább működhet.



Robert Fico a szlovák hírügynökségnek nyilatkozva azt is elmondta: Eduard Heger a találkozón először maga is arról akarta meggyőzni a magyar kormányfőt, hogy fogadja el az EU szankciókkal kapcsolatos eredeti elképzelését. "Heger, akinek semmilyen politikai hatalma nincs, megpróbált meggyőzni egy férfit, akinek a kezdetektől fogva konzisztens az álláspontja és olyan erős mandátummal rendelkezik, amelyről Heger még csak álmodni sem mer" - jegyezte meg Robert Fico.