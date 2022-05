Ukrajnai háború

Az orosz erők ismét lőtték Harkivot, sérültek

Az orosz erők ismét tűz alá vették az Ukrajna keleti részében lévő Harkiv megyeszékhelyű várost, a támadások következtében három polgári lakos sérült meg, köztük egy 16 éves fiú - közölte a Harkiv megyei ügyészség.



A hivatal hozzáfűzte, hogy valamennyi áldozatot kórházba szállították. Az ágyúzások következtében számos lakóházban és melléképületben keletkeztek károk.



Az orosz csapatok tüzérségi fegyverekkel lőtték az északkelet-ukrajnai Szumi megye sosztkai, Oroszországgal határos járását is. Az ukrán állami határőrszolgálat közlése szerint a tüzérségi támadás körülbelül egy órán át tartott. "A határőrök több, mint húsz lőszerrobbanást rögzítettek a határhoz közeli egyik település infrastruktúrájánál" - írta a határőrszolgálat a hivatalos honlapján közzétett jelentésében. Hozzátette, hogy az eddigi információk alapján személyi sérülés nem történt.



Pavlo Kirilenko, Donyeck megyei kormányzó közben a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról adott hírt, hogy harci cselekmények következtében megrongálódott a régióban az oroszországi Togliattitól a dél-ukrajnai Odesszáig tartó ammónia-csővezeték. A kormányzó szavai szerint az ammóniafelhő Bahmut felé haladt, de nem jelent veszélyt a városban lakók egészségére. Megjegyezte, hogy ezt az ágat 2014 óta nem használják, a szelepek zárva vannak, de most tömítettségének sérülése miatt ammónia szivárgott ki belőle. Kiemelte, hogy a mentést végzők megvizsgálták a sérült területet, amely a vezeték 7,5 kilométeres szakasza, és amelyben megközelítőleg 250 tonna ammónia van. A szivárgást azonban jelentéktelennek találták, az ammóniafelhő legfeljebb négy kilométer sugarú körben okozhat károkat. Eddig 45 szakembert és kilenc tartálykocsit vontak be kárelhárításba.



Az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentésében eközben arról számolt be, hogy az ukrán erők sikeres offenzívával visszavettek egy újabb települést, Mikolajivkát, a déli Herszon régióban. Az Ukrajinszka Pravda hírportál megjegyezte, hogy a régióban több falvat is neveznek Mikolajivkának, a vezérkar jelentéséből pedig nem derült ki, melyikről van szó.



A szintén a déli országrészben lévő, fekete-tengeri kikötőváros, Odessza helyi önkormányzata közölte, hogy megkezdték a város központjában a február 24. után, a háború első heteiben a település védelmére felállított betonszerkezetek eltávolítását. Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy múlt szerdán Natalija Humenyuk, az ukrán déli műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője kijelentette: Odessza városának elfoglalása változatlanul Oroszország elsődleges céljai között szerepel.

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes, az ideiglenesen elfoglalt területek reintegrációjáért felelős tárca vezetője a Facebookon tudatta, hogy a továbbiakban nem tartozik a hatáskörébe az oroszokkal folytatandó katonai fogolycsere, ezt a faladatot átadta a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának és az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU). Hozzátette, hogy a hadifogoly-nyilvántartások már elkészültek, a szervezési kérdéseket kidolgozták és a kommunikációs csatornák is kiépültek a cseréhez.



Verescsuk közölte, hogy az általa vezetett reintegrációs minisztérium továbbra is felelős a hadifogoly-nyilvántartás vezetéséért és az illetékes nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésért.



Közben megérkezett Kijevbe Bridget Brink, az Egyesült Államok új ukrajnai nagykövete. Az Ukrajinszka Pravda szerint a washingtoni külügyminisztérium hivatalosan ugyan még nem jelentette be, de a kijevi amerikai nagykövetség honlapján már megjelentették az életrajzát, benne azzal, hogy május 29-én érkezett meg Kijevbe. Sajtóértesülések szerint várhatóan a hét végén adja át megbízólevelét Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.