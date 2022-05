Ukrajnai háború

Előrenyomulásról és intenzív ukrán tüzérségi csapásokról számoltak be a donyecki szakadárok

Miközben két falu "felszabadításáról" számoltak be hétfőn a délkelet-ukrajnai szakadár erők, Danyiil Bezszonov, a "Donyecki Népköztársaság" tájékoztatási miniszter-helyettese kijelentette, hogy 2014 óta példátlan intenzitású tüzérségi támadás érte Donyecket.



A donyecki területvédelmi parancsnokság arról számolt be, hogy bevették a Szlovjanszk felé vezető úton fekvő Dibrova és Sztarij Karavan falut. A két település a múlt hét végén elfoglalt Krasznij Liman várostól délre és délnyugatra található. A luhanszki "népi milícia" parancsnoksága a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy egységei megerősítették állásaikat Szeverodonyeck külvárosában és megkezdték a település ostromát.



A donyecki hatóságok közölték, hogy az ukrán fegyveres erők hétfőn nehézfegyverekkel - Bezszonov szerint egyebek között amerikai 155 milliméteres M-777-es tarackokkal -lőtték Donyecket. Csapások érték a városközpontot és négy közoktatási intézményt. Legkevesebb három ember, köztük egy gyermek életét vesztette, huszonegyen pedig megsérültek, köztük tizenévesek.



Nehézfegyverekből kapott találatot több, Donyecktől északra fekvő település is, köztük Jaszinuvata, Horlivka - itt egy óvodát lőttek - és Pantelejmonivka. A szakadár "Luhanszki Népköztársaság" főügyészsége közölte, hogy Sztahanovban (Kadiivkában) két állapotos nő életét vesztette, miután az ukránok Uragan rakéta-sorozatvetőből tűz alá vették a várost. A támadásban 24 ember, köztük nyolc gyermek megsebesült.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese hétfői Telegram-bejegyzésében "észszerűnek" nevezte Joe Biden amerikai elnöknek azt a döntését, hogy nem bocsát Ukrajna rendelkezésére olyan, félezer kilométeres hatótávolságú, M31 GMLRS típusú, irányított lőszerű rakéta-sorozatvető rendszereket, amelyek képesek lennének Oroszország területére csapást mérni. Rámutatott, hogy ellenkező esetben az orosz fegyveres erőknek az orosz városok megtámadásakor be kellene váltaniuk fenyegetésüket, miszerint azokra a központokra fognak lecsapni, ahol a vonatkozó "bűnös döntéseket" meghozták. Rámutatott, hogy ezek némelyike "egyáltalán nem Kijevben van".