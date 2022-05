Környezetvédelem

Fekáliás nedves törlőkendők lepték el a skót strandokat

A brit strandokon partra mosott piszkos nedves törlőkendők még mindig tele vannak káros baktériumokkal, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre - figyelmeztet a tanulmány.

A tudósok újra felhívják a figyelmet arra, hogy miért ne húzzuk le a WC-n a piszkos nedves törlőkendőket. Skóciai kutatók szerint a káros baktériumokat hordozó nedves törlőkendők a vécén való lehúzás után a vizeinkbe kerülhetnek.



Ezek a törlőkendők aztán más hulladékokkal, például vattapálcikákkal együtt a partra mosódnak, és a baktériumok "koncentrált tartályaként" működnek.



Ezek a mikroorganizmusok - köztük a vibrio, egy olyan baktérium, amely halálos fertőzéseket okozhat - elég sokáig túlélhetnek ahhoz, hogy veszélyt jelentsenek az emberi egészségre - figyelmeztetnek a kutatók.



A Stirlingi Egyetem kutatása szerint a szennyvízzel összefüggő műanyaghulladékon található káros baktériumok elég sokáig fennmaradhatnak ahhoz, hogy veszélyt jelentsenek az emberi egészségre.



A nedves törlőkendők az egyik leggyakoribb szemét, amelyet az Egyesült Királyság strandjain találni.



A nedves törlőkendők a strandokon és a környezetbe is kerülhetnek, mivel gyakran tévedésből lehúzzák őket a WC-n, ahelyett, hogy a szemetesbe dobnák őket.



Még az öblíthetőként megjelölt nedves törlőkendők is okozhatnak dugulást, ha nem felelnek meg a vízipar "Fine to Flush" szabványának.



A hagyományos WC-papírral ellentétben a nedves törlőkendők nem oldódnak fel, és olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem bomlanak le, mint a papír alapú papírzsebkendő.



A nedves törlőkendők megrekedhetnek a WC-ben, és dugulást okozhatnak, ami zsírlerakódásokhoz - úgynevezett zsírhegyekhez - vezethet.



Ez olyan anyagok, például műanyagok környezetbe kerüléséhez is vezethet, amelyeknek következményei lehetnek az emberi táplálékláncra.