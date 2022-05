Diplomácia

Kínai elnök: Kína mindig is jó barátja lesz a csendes-óceáni szigetországoknak

Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn levélben küldte el üzenetét a kínai és csendes-óceáni szigetországok külügyminisztereinek Fidzsin megrendezett találkozójára, kijelentve, hogy Kína mindig is jó barátja lesz a csendes-óceáni szigetországoknak.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint Hszi üzenetében rámutatott: Kína ahhoz az elvhez tartja magát, hogy a különböző országok méretüktől függetlenül egyenlők. Mindegy, hogy a nemzetközi helyzet hogyan változik - tette hozzá, - Kína mindig is jó barátja és partnere marad a csendes-óceáni szigetországoknak. Hangsúlyozta továbbá: az ázsiai és csendes-óceáni régió békéjének és stabilitásának védelme, valamint az ottani országok fejlődésének és jólétének előmozdítása a térségben élők közös kívánsága, és a régió országainak közös felelőssége. A kínai elnök kijelentette: Kína kész együtt dolgozni a csendes-óceáni szigetországokkal a kihívások leküzdése, valamint a közös fejlődés érdekében.



A hétfőn megtartott találkozón Vang Ji kínai külügyminiszter személyesen vett részt. Vang a térségben tett tíznapos körútja során Fidzsi mellett már a Salamon-szigeteket, Kiribatit és Szamoát is felkereste. Az Egyesült Államok, valamint egyebek mellett a csendes-óceáni szigetországokkal hagyományosan szorosabb kapcsolatot ápoló Ausztrália aggodalommal figyeli Kína diplomáciai tevékenységét a régióban.



Sajtójelentések szerint a találkozó után Vang újságíróknak elmondta: a részvevők öt területet jelöltek ki az együttműködésre - egyebek mellett a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállást, - ám további egyeztetésekre lesz szükség a nagyobb fokú egyetértés kialakítására. Az együttműködés kijelölt területei között nem említette a biztonságot, jóllehet Kína nemrégiben biztonsági megállapodást írt alá a Salamon-szigetekkel. A megállapodás értelmében Kína rendőri és katonai csapatokat küldhet a Salamon-szigetekre, hogy segítsenek a helyi kormánynak fenntartani a társadalmi rendet és felszámolni a belföldi fenyegetéseket. Ezenkívül kínai hadihajók is kiköthetnének a szigetországban, hogy utánpótlást vegyenek fel. Az egyezményt többen bírálták, mert attól tartanak, hogy ez a régió militarizálásához vezet.