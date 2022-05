Baleset

Légi mutatványa közben egy tóba zuhant a híres francia légdeszkás

Légi mutatványa közben egy tóba zuhant és megsérült a dél-franciaországi Biscarrose-ban a francia "légdeszkás" Franky Zapata - számolt be róla vasárnap a BBC hírportálja.



Zapata egy kiállításon vett részt, ahol házilag gyártott légdeszkájával a levegőbe emelkedett, elveszítette uralmát találmánya felett, és mintegy 15 méteres magasságból a Biscarosse-tóba csapódott.



Kórházba szállították, a hatóságok szerint jól gyógyul.



Az egykori jetskibajnok azután vált híressé, hogy 2019-ben találmányán repülve átkelt a La Manche csatorna fölött.



A közösségi médiára feltöltött videófelvételeken látható, ahogy Zapata pörögve a levegőbe emelkedik sugárhajtású eszköze segítségével, majd láthatóan elveszti irányítását a jármű felett, és a tóba zuhan.



A Sud Ouest francia portál arról számolt be, hogy a 40 éves férfi eszméleténél volt, amikor a mentőszolgálat kihalászta a vízből. A hatóságok később azt mondták az újságíróknak, hogy "jók a reflexei", a kórházban megfigyelés alatt tartják.



A francia média által "repülő embernek" becézett Zapatának a hétvégén többször is fel kellett volna lépnie, de Hélene Larrezet, Biscarosse polgármestere a helyi médiának azt mondta, hogy a baleset miatt lemondták a fellépését.



A légdeszka, vagyis flyboard, amelyet Zapata maga tervezett, épített és vezet, egyfajta sugárhajtású szörfdeszka, amelyet négy mikroturbina hajt, és akár óránkénti 140 kilométeres sebességre is képes.



2019-ben jelentős figyelmet kapott, miután részt vett francia nemzeti ünnep párizsi felvonulásán, és futurisztikus járművén a katonai parádén részt vevők felett lebegett és repült.



Három héttel később átkelt a La Manche-csatorna felett, a 35,4 kilométeres távolságot mindössze 22 perc alatt teljesítette.



Egy héttel korábban az üzemanyagfeltöltéssel kapcsolatos nehézségek miatt első próbálkozásra kudarca fulladt Zapata csatornaátkelési kísérlete. Teljesítményét később őrültségnek nevezte.