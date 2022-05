Erőszak

Ünneplőkre nyitott tüzet egy férfi Amerikában - lelőtte az egyik bulizó nő

Hősként ünnepelnek egy ismeretlen nyugat-virginiai nőt, miután pisztolyt rántott és lelőtt egy férfit, aki egy charlestoni lakópark előtt egy ballagást és születésnapot ünneplő tömegbe lőtt.



Az incidens szerda este történt, miután a 37 éves Dennis Butlerre rászóltak a partizók, mert száguldozott a komplexumon keresztül, miközben gyerekek játszottak a környéken. A rendőrség szerint Butler izgatottan távozott a helyszínről, és nem sokkal később egy AR-15-ös típusú puskával tért vissza, amellyel tüzelni kezdett a partin részt vevő több tucat ember felé. A nő, aki részt vett a partin, lelőtte Butlert.



"Ez a hölgy törvényes lőfegyvert viselt, egy törvénytisztelő állampolgár, aki megállította a valószínűleg 20-30 ember meggyilkolásának veszélyét" - mondta csütörtökön újságíróknak Tony Hazelett, a charlestoni rendőrség nyomozásvezetője. "A fenyegetés ellen lépett fel, és megállította azt. Nem futott el a fenyegetés elől. Megakadályozta a tömeges halálesetet itt Charlestonban."



Butler volt az egyetlen áldozat, a buliban senki sem sérült meg. A nő ellen nem emelnek vádat. Ő és több szemtanú megvárta a rendőrség kiérkezését, és együttműködött a nyomozókkal.



"Ő csak egy tagja a közösségnek, aki törvényesen viselte a fegyverét, és ahelyett, hogy elfutott volna a fenyegetés elől, szembenézett a fenyegetéssel, és több életet is megmentett tegnap este" - mondta Hazelett. Hozzátette: "Helyesen cselekedett. Nem tudom, hogy bármely más személy megtette volna-e ezt".



Az eset mindössze egy nappal azután történt, hogy egy 18 éves fegyveres megölt 19 gyereket és két tanárt egy általános iskolában a texasi Uvalde-ban. Az Uvalde-i mészárlásban a rendőröket bírálták, amiért több mint 45 percig vártak a szomszédos osztálytermek előtti folyosón, ahová a lövöldözőt bezárták - még akkor is, amikor a kétségbeesett gyerekek többször is a 911-et hívták segítségért a termekből.



Butler a rendőrség szerint "kiterjedt" büntetett előélettel rendelkezett, többek között két bűncselekményért is elítélték, így illegális volt számára a lőfegyver birtoklása. Állítólag volt olyan is, hogy egyes esetekben ejtették a vádakat, mert a tanúk nem voltak hajlandóak ellene tanúskodni. Például azzal vádolták, hogy 2016-ban lelőtt és pisztollyal megvert egy nőt, de az ügyet tanú hiányában ejtették, mert nem voltak tanúk, akik hajlandóak tanúskodni.