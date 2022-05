Ukrajnai háború

Az olasz belügyminiszter szerint a gabonaválság súlyos migrációs válsághoz vezet

Róma közvetíteni igyekszik Oroszország és Ukrajna között, a többi között azért is, hogy sikerüljön feloldani a fekete-tengeri ukrajnai kikötők blokádját. 2022.05.28 08:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrajnai háború területein a gabonaszállítmányok leállítása máris megnövelte a migrációs áramlatot, és az esetleges humanitárius válság súlyos migrációs válságot teremthet - jelentette ki Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter egy római találkozón pénteken.



Lamorgese hangsúlyozta, hogy a római kormány "aggódik az afrikai országokban kialakult súlyos helyzetért, mivel többek között Tunézia és Egyiptom, amely gabona- és búzaimportja ötven százalékát Ukrajnától és Oroszországtól veszi, máris nehézségekkel küzd".



Ha nem sikerül megoldást találni a gabonaválságra, az "nagyon súlyos humanitárius válsághoz vezethet, és természetesen, már most is látjuk, hogy kihat a migrációra, amelynek mértéke fokozatosan emelkedik" - hangoztatta a belügyi tárca vezetője, aki a CISL szakszervezeti föderáció Rómában tartott kongresszusán szólalt fel.



Hozzátette, hogy a migráció kérdése egész Európát érinti, de első lépésben a Földközi-tenger mentén fekvő országok belügyminiszterei egyeztetnek egymással június 3-án és 4-én a Velencében tervezett találkozón.



Lamorgese emlékeztetett arra, hogy Mario Draghi kormányfő csütörtökön éppen erről egyeztetett telefonon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal.



Ha nem sikerül elindítani az ukrajnai kikötőkben álló gabona- és élelmiszer-szállítmányokat, annak "gigászi következményei lesznek, globális méretűek és borzalmasak" - jelentette ki az olasz kormányfő. Megjegyezte, hogy éppen azért kezdeményezte a kikötők ismételt megnyitását, hogy mindenekelőtt elkerülhető legyen "a világ legszegényebb országait sújtó humanitárius válság".



Luciana Lamorgese kijelentéseit elsőként a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) ellenzéki párt kommentálta. Az FdI képviselője Ylenia Caselli kijelentette: a belügyminiszter "végre észrevette, hogy a migrációs áramlat ellenőrizhetetlenné vált (...), mivel mostanáig nem figyelt a vészjelzésekre". Az FdI politikusa szerint az utóbbi két évben a pandémia miatt gazdaságilag és társadalmilag meggyengült Olaszországot "elsodorhatja" a növekvő migráció.



Január elsejétől több, mint 18 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon, a tavalyi év ugyanezen időszakában mért kevesebb mint 14 ezerhez képest.



A legutolsó csoport, 126 fő, péntek délelőtt érkezett a szicíliai Pozzallo kikötőjébe: a líbiai Tobrukból indultak, és olasz vizekre érve a parti őrség sietett segítségükre.



További 296-an vannak az Ocean Viking civilhajó fedélzetén, melyet az SOS Mediterranée nevű, migránsokat segítő szervezet tart fent. A hajó kikötési engedélyt kért Olaszországtól.