Holland felmérés: több egyházi iskola továbbra is elítéli a homoszexualitást

Hollandiában több egyházi iskola továbbra is elítéli a homoszexualitást, annak ellenére, hogy két évvel ezelőtt heves társadalmi vitát váltott ki, hogy református iskolák a "homoszexuális életvitel" elutasítását tartalmazó nyilatkozatot írattak alá a diákok szüleivel - írta pénteken az NlTimes hírportál a Pointer holland magazin felmérésére hivatkozva.



A hírportál szerint iskolai útmutatójukban 161 egyházi iskolából 36 még mindig elítéli az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot. A "homoszexuális életvitelt" elutasító iskolák aránya két év alatt emelkedő tendenciát mutatott.



A legtöbb iskola a Bibliára hivatkozva szólal fel az azonos neműek kapcsolata ellen. "A szexualitás a Bibliában egy férfi és egy nő közötti házasság megbonthatatlan kötelékében kap érvényt"- idézett a hírportál egy iskolai útmutatót. Emellett a hollandiai Református Oktatási Egyesület (VGS), amelyhez 175 egyházi iskola tartozik, közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy "a Biblia szerint a szexualitás egy férfi és egy nő kapcsolatába tartozik".



Pieter Moens, a VGS elnöke a Pointer magazinnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy meggyőződésük szerint a "homoszexuális életmód" nincs összhangban a Biblia tanításával.



"Ha úgy gondoljuk, hogy ez nem helyes, akkor a diákjainkat is igyekszünk távol tartani ettől. Még akkor is, ha ez teljesen ellentétes a társadalom nézeteivel vagy a törvény által előírtakkal" - jelentette ki.



2020 novemberében nagy port kavart fel a holland médiában, hogy a református egyház által fenntartott több iskola a "homoszexuális életvitelt" elutasító nyilatkozatot íratott alá a tanulók szüleivel. Az ügyet a holland parlament is megvitatta. Arie Slob akkori konzervatív oktatási miniszter a vita során a holland alkotmány oktatási szabadságot előíró cikkelyére hivatkozva kijelentette, hogy a iskoláknak joguk van elutasítani a homoszexualitást. A miniszter kijelentése heves vitákat váltott ki a parlamentben, mivel a képviselők többsége szerint a cikkely egyúttal a tanulók biztonságos és támogató iskolai környezethez való jogát is meghatározza.



Arie Slob a képviselőház nyomására egy nappal a vita után bejelentette: a kormány vizsgálatot indít az érintett iskolák ellen. A holland oktatási minisztérium ezt követően több egyházi iskola útmutatóját megvizsgálta, de nem talált olyan tartalmat, amely törvénysértő lenne. Az oktatási minisztérium szóvivője szerint az iskolai útmutatókban "vannak olyan részek, amelyek önmagukban nem sértik a törvényeket, de bizonyos kockázatokra utalnak".