Majomhimlő

Moszkva az amerikai finanszírozású nigériai laboratóriumok kivizsgálására szólította fel a WHO-t

Legalább négy amerikai ellenőrzésű biolaboratórium működik Nigériában, ahonnan a majomhimlő kórokozójának világszerte terjedő nyugat-afrikai törzse származik, ezért Oroszország felszólítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetését, hogy vizsgálja ki ezek működését - jelentette ki Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás-, vegyi- és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka pénteken kamerák előtt nyilatkozva.



A tábornok szerint Abujában két, Zariában és Lagosban pedig egy-egy, az Egyesült Államok által ellenőrzött biolaboratórium működik.



"Azzal összefüggésben, hogy az Egyesült Államok számos esetben megsértette a biológiai biztonságra vonatkozó követelményeket és tárolta felelőtlen módon a patogén bioanyagokat, felszólítjuk az Egészségügyi Világszervezet vezetését, hogy vizsgálja ki az Egyesült Államok által finanszírozott nigériai laboratóriumokat Abujában, Zariában és Lagosban, és tájékoztassa a világ közvéleményét az eredményekről" - mondta.



Kirillov azt hangoztatta, hogy az Ukrajna elleni invázió során az ukrajnai biolaboratóriumokban amerikai oktatóanyagokat találtak a himlőjárványok esetén alkalmazandó vészhelyzeti reagálásról. Hangot adott gyanújának, hogy a Pentagon érdeklődése e fertőzés iránt nem véletlen, mert a himlő kórokozójának visszatérése globális katasztrófát okozhatna.



Rámutatott, hogy az amerikai védelmi minisztérium 2003-ban kidolgozott egy himlő elleni védőoltási programot, amely a katonák, a diplomaták és az egészségügyi dolgozók számára kötelező. Ez szerinte arra utal, hogy az Egyesült Államok a himlővírust "harcászati felhasználásra szánt, kiemelt patogén biológiai ágensnek tekinti, és a jelenleg végzett vakcinázási tevékenység célja saját katonai kontingenseinek védelme".



Furcsa, szakértői ellenőrzést igénylő egybeesésnek nevezte, hogy európai és amerikai médiajelentések szerint a tavalyi müncheni biztonsági konferencián, a koronavírus-világjárvány közepén napirendre került egy, a majomhimlő-vírus új törzse által okozott járvány elleni küzdelem forgatókönyve.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter a múlt héten emlékeztetett rá, hogy a himlő elleni védőoltás 1980-ig kötelező volt a Szovjetunióban, így lakosság egy része most is immunis Oroszországban.