CNN: halottnak tettette magát egy negyedikes kislány, hogy túlélje az uvaldei lövöldözést

Halottnak tettette magát egy negyedikes kislány, és így élte túl az uvaldei általános iskolában történt lövöldözést kedden - jelentette a CNN amerikai hírtelevízió a tizenegy éves Miah Cerrillóval készült interjú alapján.



A negyedik osztályos Miah a CNN-nek nyilatkozva elmesélte, kedden éppen a Lilo és Stitch című rajzfilmet nézték az osztályban, mikor dél körül a két tanárnőjük, Eva Mireles és Irma Garcia e-mailben értesültek róla, hogy fegyveres tartózkodik az iskolában. Cerrillo beszámolója szerint az egyik tanárnő az ajtóhoz sietett, ahol rögtön szembe találta magát a 18 éves elkövetővel. A férfi lelőtte a tanárnőt, majd tüzet nyitott az egész osztályra. Ezt követően átment a szomszédos osztályba, Miah pedig, attól tartva, hogy visszajön lelőni a túlélőket, osztálytársai vérével álcázta magát halottnak.



Mint azt a kislány a CNN-nek elmondta, a lövöldözés közben az elkövető "szomorú zenét indított el", lövés előtt pedig "jó éjszakát kívánt" az áldozatainak. Miah és egyik barátja megtalálták az egyik lelőtt tanáruk telefonját, arról hívták a 911-es segélykérő telefonszámot. Mint kiderült, a férfi az iskola egyik hátsó bejáratán keresztül jutott be gond nélkül az épületbe. Ross McGlothlin, az intézmény korábbi igazgatója a CNN-nek elárulta, hogy a bejárat egyébként zárva szokott lenni, csak az iskolabusz indulása előtt nyitják ki a gyerekek számára.

Nineteen children were looking forward to a summer filled with Girl Scouts and soccer. Two teachers were closing out a promising school year. They're the 21 people who were killed in an elementary school shooting in Uvalde, Texas.



