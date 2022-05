Ukrajnai háború

Nőtt a Harkiv elleni orosz támadás áldozatainak száma

Az eddigi információk szerint heten haltak meg és tizenheten sebesültek meg, köztük egy kilencéves gyerek a kelet-ukrajnai Harkiv városa elleni csütörtöki orosz támadásban - közölte Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó.



A tisztségviselő arra kérte Ukrajna második legnagyobb városának lakóit, hogy lehetőleg maradjanak otthon, a légvédelmi szirénák hangjára pedig húzódjanak be az óvóhelyekre. Az Ukrajinszka Pravda saját értesülésre hivatkozva azt írta, hogy az orosz erők az előzetes információk alapján az oroszországi belgorodi területről lőtték Harkivot.



A dél-ukrajnai Mikolajiv megye tanácsa arról számolt be, hogy a régióban az orosz csapatok tüzérségi támadásaitól egy nő vesztette életét és 14 további ember sebesült meg.



Az északkelet-ukrajnai Szumi megye fölött viszont a légvédelem lelőtt egy orosz rakétát - tudatta Dmitro Zsivickij, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Anna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes azt írta a Facebookon, hogy az orosz erők jelenleg a Donyec-medencében több irányban egyszerre rohamozzák az ukrán állásokat. Szavai szerint a helyzet további súlyosbodásának jelei mutatkoznak. "Az ellenség minden erejét és eszközét bevetette, hogy területeket foglaljon el és bekerítse csapatainkat. A harc elérte maximális intenzitását. Az ellenség egyszerre több irányban rohamozza csapataink állásait. A nemzetközileg elismert határokon belüli területeink teljes felszabadításáért folytatott küzdelem rendkívül nehéz és hosszadalmas szakasza áll előttünk. Meg kell értenünk, hogy ez egy háború, és sajnos elkerülhetetlenek a veszteségek" - fogalmazott a miniszterhelyettes.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Facebookon közben cáfolta, hogy az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonták volna a Liszicsanszk és Bahmut közti autóutat, de - mint írta - folyamatosan tűz alatt tartják, és veszélyes rajta közlekedni.



Az ukrán vezérkar csütörtöki helyzetjelentése szerint Oroszország belgorodi és voronyezsi területein tartalékosokat készítenek fel az ukrán területek elleni offenzíva újraindítása érdekében. Donyeck irányában az orosz csapatok az ukrán katonák állásait lövik, rakétacsapásokat hajtanak végre, felderítést végeznek, légi támogatást építenek ki, csapatokat csoportosítanak át. Az ukrán állások elleni heves támadásokról számolt be a vezérkar Liszicsanszk és Szeverodonyeck körzetében, Harkiv megyében ugyanakkor a tüzérségi támogatással indított orosz támadás sikertelenül végződött Bohorodicsne falunál, ezért az orosz erők visszavonultak a korábban elfoglalt pozícióikba. A Donyeck melletti Avgyijivka irányában az orosz hadsereg megpróbálta folytatni az offenzívát, de nem járt sikerrel. A délkeleti országrészben lévő Zaporizzsja megyében ugyanakkor T-62-esekből álló harckocsi zászlóaljjal erősítették meg az orosz csapatokat.