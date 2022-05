Ukrajnai háború

Az élelmiszerválságról beszélt Mario Draghi telefonon Vlagyimir Putyinnal

Az ukrajnai helyzet fejleményeiről, valamint az élelmiszerválság lehetséges megoldásairól beszélt telefonon Mario Draghi olasz kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte a római miniszterelnöki hivatal csütörtökön.



A rövid közlemény kiemelte, hogy a két fél azokról az "erőfeszítésekről egyeztetett, melyek közös megoldást jelenthetnek a jelenlegi élelmiszerválságra, és annak súlyos következményeire a világ legszegényebb országaiban".



A Huffington Post olasz nyelvű oldala a Kremlre hivatkozva azt írta, hogy Vlagyimir Putyin készen áll közreműködni az élelmiszerválság megoldásában, ha a Moszkvával szembeni "politikai szankciókat" visszavonják. Az orosz elnök biztosította Mario Draghit, hogy nem függesztik fel Olaszország gázellátását tiszteletben tartva a hatályos szerződéseket.



Nem ez az első telefonhívás Draghi és Putyin között Ukrajna megtámadása óta. Korábban március utolsó napjaiban beszéltek egymással, majd Draghi május 20-án is hívta Vlagyimir Putyint, aki akkor "időszerűtlennek" tartotta a beszélgetést, melyre most került sor.



Az ukrajnai konfliktus miatti élelmiszerválságról Mario Draghi hétfőn Kiril Petkov bolgár miniszterelnökkel egyeztetett, akit Rómában fogadott.



Az olasz kormányfő diplomácia csatornát indított az ukrajnai kikötők megnyitása, és az ott felhalmozódott gabona- és élelmiszerszállítmányok elindítása érdekében. A Corriere della Sera című olasz napilap korábbi értesülései szerint Bulgária két kikötőt ajánlott fel tranzitállomásként: a szintén fekete-tengeri Várnát és Burgaszt.



Utóbbiakból a szállítmányok Görögországba mehetnek tovább, majd Afrikába és a Közel-Kelet irányába, melyek az ukrajnai gabona két első számú importőrének számítanak.



Mario Draghi Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szombat este telefonon egyeztetett arról a 22 millió tonna gabonáról és más élelmiszerről, amely hetek óta mindenekelőtt Odessza kikötőjében várakozik indulásra. A Corriere megjegyezte, hogy Draghi "élelmiszerfolyosó" megnyitásán dolgozik, amihez Moszkvának is hozzá kell járulnia, és Draghi úgy látja, ez lehet az első lépés a kapcsolattartásban Oroszországgal.



A fekete-tengeri áthaladáshoz Ankara beleegyezésére is szükség van. A 2020-2021-es időszakban Ukrajna csaknem 45 millió tonna gabonát exportált. Az ENSZ adatai szerint a háború kezdete óta a világban 45 millióval emelkedett az éhezők száma éppen az ukrajnai gabona blokádja miatt.