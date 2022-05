Bűnügy

Ausztrália 650 ezer puskát foglalt le az ezredforduló előtt, közel felére csökkentve ezzel a fegyveres gyilkosságok szám

A texasi általános iskolában történt keddi lövöldözésre, valamint az elmúlt két hét fegyveres gyilkosságaira reagálva a Vox amerikai hírportál az ausztrál törvénykezés fegyvertartásra vonatkozó szabályozását mutatta be csütörtökön, az 1997-ben hatályba lépett nemzeti lőfegyver-megállapodás ugyanis átlagosan 42 százalékkal visszaszorította a fegyveres gyilkosságok számát Ausztráliában.



A portál a Tasmania szigetén, Ausztrália déli partjától 240 kilométerre, 1996-ban elkövetett lövöldözést idézi fel példaként. Akkor egy 28 éves férfi tüzet nyitott egy kávézóban, 35 ember halálát okozva, 28 embert megsebesítve.



John Howard, aki alig másfél hónapja volt Ausztrália miniszterelnöke, a történésekre gyorsan reagált: nem csak a kormánykoalíciót, de mind a hat szövetségi államot meggyőzte arról, hogy átfogó, országos törvényreformra volna szükség a fegyverhasználatban. Így jött létre - alig egy hónappal a tasmaniai lövöldözés után - a nemzeti lőfegyver-megállapodás (National Firearms Agreement), amely jelentősen szigorította a fegyverbirtoklást, és kötelezővé tette a fegyverek regisztrálását, valamint engedélyhez kötötte az új lőfegyverek vásárlását is. A megállapodásban emellett illegálisnak minősítették az automata, fél automata és vadászpuskákat.



Ilyen fegyverekkel azonban már így is sok ember rendelkezett, a törvénykezés célja pedig az volt, hogy minél inkább csökkentsék a lakosság birtokában lévő lőfegyvereket. Erre kötelező kompenzációs rendszert vezettek be megoldásként: az ausztrál államok begyűjtötték az összes, immáron törvénytelen kategóriába tartozó puskát, cserében pedig az adott fegyver piaci értékének megfelelő pénzösszeget fizettek a tulajdonosnak.



Az amerikai hírportál szerint az ausztrál kormányzat ugyan tartott tőle, hogy a gyors döntéshozatallal, a szigorúbb törvényekkel és a kötelező a kivásárlással ellenszenvet és felháborodást vált ki a lakosságban - Howard kormányfő, egyik, fegyverpárti hallgatóságnak előadott beszédében még golyóálló mellényt is viselt -, de összesen mintegy 650 ezer puskát gyűjtött be, ami becslések szerint a magántulajdonban lévő fegyverek 20 százalékát tette ki. Az ehhez hasonló, 2017-es amnesztiaprogram során több, mint 51 ezer illegális fegyvert szolgáltattak be Ausztráliában. Az akkor érvényes jogszabályok szerint több százezer ausztrál dolláros pénzbírsággal vagy 14 év szabadságvesztéssel büntethették azokat, akik engedély nélkül tartanak fegyvereket.



Az amerikai Harvard Egyetem által 2011-ben készített kutatás eredményei rámutattak a fegyverbirtoklás szigorításának hatékonyságára: a törvény 1997-es hatályba lépését követő hét évben 57 százalékkal csökkent a lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságok száma az azt megelőző hét évhez képest, míg a fegyveres emberölések átlaga 42 százalékkal kevesebb lett.

A Vox emlékeztet arra, hogy a keddi uvaldei tragédiát megelőző tíz napban az Egyesült Államokat két másik lövöldözés taszította gyászba, amely összesen 11 ember halálát okozta. Újra és újra a közbeszéd napirendjére került a fegyverbirtoklás és fegyverhasználat, noha az Egyesült Államok alkotmányának második kiegészítése 1791 óta védi a fegyvertartás jogát az országban.



A portál idézi az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) statisztikáit, miszerint az Egyesült Államokban évente átlagosan 14-15 ezer embert gyilkolnak meg, közülük csaknem közel 10 ezer esetben fegyver okozta az áldozat halálát. Sőt, az FBI adatai azt is kimutatják, hogy a 2019-ben elkövetett, több mint 10 ezer fegyveres gyilkosságból mindössze 364 esetben használtak puskát - ebbe beletartoznak azok az automata vagy sörétes puskák is, amelyeket Ausztráliában betiltottak. A Vox azt a következtetést vonja le, hogy az ausztráliaihoz hasonló tilalom csekély mértékben ugyan, de mégis csökkentené a fegyveres gyilkosságokat az Egyesült Államokban. A portál ugyanakkor megjegyzi: az Egyesült Államok kontra Heller 1939-es ügyben a bíróság kimondta, hogy a második alkotmány-kiegészítés "magában foglalja az önvédelemhez való jogot", ezáltal pedig a fegyverhasználat jogát is.



Az elmúlt hetek történéseire reagálva több politikus is cselekvésre szólított föl. Például Chris Murphy demokrata párti szenátor megrázóan beszélt kedden a történtekről, "könyörögve a kollégáinak", hogy a pártpolitikát félretéve, próbáljanak meg megegyezésre jutni a fegyvertartás ügyében. A szenátor korábban annak a kerületnek volt a képviselője, amelybe a Sandy Hook Általános Iskola is tartozik; 2012-ben ebben az iskolában történt az a lövöldözés, amely eddig a legtöbb halálos áldozattal járt, összesen 26 ember életét követelve.



Az uvaldei tragédia immáron a második legtöbb halálos áldozattal járó iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban - szögezi le a Vox hírportál.