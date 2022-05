Ukrajnai háború

Német alkancellár: továbbra is lehetséges az EU-s orosz olajembargó

Fontos, hogy "Európa egységes maradjon és együtt maradjon, ezért minden tagállamnak erőfeszítéseket kell tennie a függőség csökkentésére, és ez Magyarországra is érvényes". 2022.05.26 15:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is elérhető a megállapodás az Európai Unió tagországai között arról, hogy a közösség együtt vezessen be embargót az orosz kőolajra - emelte ki Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter egy csütörtöki nyilatkozatában.



A Zöldek politikusa a világ legnagyobb ipari államait összefogó G7 csoport energiaügyekért és környezetvédelemért felelős minisztereinek berlini konferenciája előtt tartott tájékoztatóján kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy "természetesen lehetséges" a megállapodás az EU-s orosz olajembargóról.



Kifejtette: ismert, hogy a tagországok energiaellátási helyzete eltérő, és "jelentős és valós kihívás", hogy "egyes kelet-európai országok" erősebben függenek az orosz energiaimporttól, mint a nyugat-európai országok.



Ugyanakkor fontos, hogy "Európa egységes maradjon és együtt maradjon, ezért minden tagállamnak erőfeszítéseket kell tennie a függőség csökkentésére, és ez Magyarországra is érvényes" - húzta alá a német alkancellár.



Ezeket az elveket alapul véve lehetséges a megállapodás, de ha "más területek" ügyeit is bevonják az olajembargóról folytatott egyeztetésbe, akkor "természetesen nagyon-nagyon nehéz" lesz - tette hozzá Robert Habeck.



Mint mondta, már csak néhány napig, a tagországi állam-, illetve kormányfőket összefogó Európai Tanács következő, május 30-án kezdődő üléséig van mód a tárgyalásra, addig "vagy megállapodásra kell jutni, vagy fontolóra kell venni más eszközöket".



A miniszter nem szólt arról, hogy melyek lehetnek ezek az egyéb eszközök, de egy másik, ugyancsak a napokban tett nyilatkozatában jelezte, hogy elképzelhetőnek tartja azt a megoldást is, hogy a 27 tagország együttes, közösségi szintű lépése helyett Magyarország kivételével az összes tagállam egyénileg, külön-külön, nemzeti szinten vezet be embargót az orosz kőolajra.