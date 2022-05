Ukrajnai háború

Zelenszkij: Oroszországnak vissza kell vonulnia a háború előtti vonalakig a tárgyalások megkezdéséhez

Oroszországnak vissza kell vonulnia a háború előtti vonalakig a tárgyalások megkezdéséhez - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon videóösszeköttetésen keresztül felszólalva.



Szakértők szerint ez olyan feltétel, amelybe Moszkva aligha fog belemenni a közeljövőben tekintettel arra, hogy jelenleg Ukrajna keleti régióira összpontosítja erőit.



Mindazonáltal Zelenszkij ismételten készségét fejezte ki a közvetlen tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Egyben hangsúlyozta: Oroszországnak is egyértelművé kell tennie, hogy kész "a véres háborútól elmozdulni a diplomácia felé".



"Ez lehetséges, ha Oroszország legalább valamit felmutat. Ez alatt azt értem, hogy visszavonja csapatait oda, ahol február 24. előtt voltak", amikor az Ukrajna elleni invázió elkezdődött - mondta.



Zelenszkij mindemellett világossá tette, hogy Ukrajna ki akarja űzni az orosz csapatokat az elfoglalt területekről.



A davosi fórumon személyesen jelen lévő Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter rendkívül rossznak nevezte a Donbaszban uralkodó állapotokat. Újfent felszólította nyugati országokat, különösen az Egyesült Államokat, hogy szállítsanak rakétasorozatvetőket az ukrán hadseregnek.



Kuleba arról is beszélt, hogy Oroszország zsarolni próbálja a nemzetközi közösséget azon ajánlatával, hogy szankciók enyhítése fejében kész feloldani a fekete-tengeri kikötők zárlatát.



Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes a nap folyamán bejelentette, hogy az élelmiszerválság megoldása érdekében Oroszország kész humanitárius folyosókat nyitni az ukrán kikötőkből, hogy Kijev tengeri úton exportálhasson gabonát. Hozzátette, hogy ehhez az ukrán vezetésnek kell biztosítania a kikötők aknamentesítését. A diplomata szerint a probléma átfogó megközelítést igényel, beleértve az orosz exportra és pénzügyi tranzakciókra kivetett szankciók feloldását is.



Ukrajna fekete-tengeri kikötői február 24. óta blokád alatt állnak, így több mint húszmillió tonna, exportra szánt gabona rekedt az ország magtáraiban.