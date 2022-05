Történelem

Belgium visszaadja a meggyilkolt kongói vezető, Patrice Lumumba földi maradványait a családjának

Belgium június 20-án visszaadja családjának Patrice Lumumba, a Kongói Demokratikus Köztársaság első miniszterelnökének földi maradványait - jelentette szerdán a The Brussels Times hírportál.



A hírportál szerint, az antikolonialista politikai vezető földi maradványait - több fogat és ujjcsontot - Gérard Soete volt belga rendőrfőnök őrizte, aki 1999-ben beismerte, hogy segédkezett a kongói politikus meggyilkolásában és holtteste eltüntetésében. Soete 2000-ben hunyt el anélkül, hogy tettéért felelősségre vonták volna. Lumumba maradványai Soete lányának birtokába kerültek. 2016-ban kobozták el tőle őket egy rendőrségi házkutatás során. A maradványokat jelenleg a brüsszeli Igazságügyi Palotában tárolják.



Alexander de Croo belga miniszterelnök kabinetje szerdán bejelentette, hogy a maradványok visszaadását hivatalos ünnepség követi a brüsszeli Egmont-palotában, ahol a kongói hatóságok és Lumumba családja is képviselteti magát. Az átadásra június 20-án kerül sor - tíz nappal az ország függetlenné válásának 62. évfordulója előtt.



Kongó 1885-től II. Lipót belga király személyes tulajdona volt, 1908-ban lett belga gyarmat. A gyarmati időszakban az ország nyersanyagainak kiaknázása rendkívül kegyetlen módon történt; a mindennapos volt az őslakosok kínzása, megcsonkítása, a beszolgáltatási kvótát nem teljesítő falvak felégetése. A kegyetlenségek, az éhínség és a trópusi járványok következtében több millióan haltak meg. Az ország 1960. július 1-jén nyerte el függetlenségét, a hatalom Joseph Kasavubu elnök és Patrice Lumumba miniszterelnök között oszlott meg.



Az afrikai függetlenség szimbólumának is tekintett Lumumba a függetlenség után nem sokkal kirobbant kongói válság kezelésében, a Belgium által támogatott katangai szakadárok leverésében a Szovjetuniótól kért segítséget, amivel sem Kasavubu, sem a vezérkari főnök nem értett egyet. Utóbbi nem sokkal később puccsot hajtott végre, Lumumba pedig a katangaiak kezére került, akik belga tisztek aktív közreműködésével kivégezték. Holttestét sekély sírban földelték el, majd másnap kiásták, feldarabolták és kénsavban megsemmisítették.



2001-ben egy belga parlamenti vizsgálat megállapította, hogy több belga tisztviselő "erkölcsileg felelős" Lumumba haláláért, és a flamand liberális Guy Verhofstadt vezette belga kormány egy évvel később hivatalosan bocsánatot kért a gyilkosságért.



2020-ban Fülöp belga király Kongó függetlenné válásának 60. évfordulóján a "legmélyebb sajnálatát" fejezte ki az országban elkövetett kegyetlenségek miatt. A hivatalos bocsánatkéréstől azonban elzárkózott, tartva attól hogy a Kongói DK kárpótlási igényeket támasztana - írta a The Brussels Times.