Diplomácia

Romániába látogatott a brit trónörökös

A román állami vezetőkkel és a román királyi ház tagjaival találkozott szerdán Bukarestben, romániai látogatása első napján Károly walesi herceg. 2022.05.25 15:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit trónörökös az elnöki hivatalban találkozott Klaus Iohannis román államfővel, majd a kormány székházában Nicolae Ciuca miniszterelnökkel.



Megbeszélésükön a román elnök gratulált Károly hercegnek II. Erzsébet brit uralkodó platina-jubileumához, és méltatta a brit-román stratégiai partnerséget, rámutatva, hogy a Nagy-Britanniában élő népes román közösség "élő kapocsként" járul hozzá a két ország kiváló kapcsolataihoz.



Az elnöki hivatal közleménye szerint az Ukrajna elleni orosz agresszió kapcsán Iohannis tájékoztatta Károly herceget az ukrajnai menekülteknek nyújtott román segítségről és a nemzetközi adományok célba juttatását segítő suceavai humanitárius logisztikai központ működéséről. A megbeszélésen a klímavédelemre, a Romániában egyedülálló biodiverzitás megőrzésének szükségességére, és az ifjúság környezettudatos nevelésének ügyére is kitértek.



A román királyi ház tájékoztatása szerint Károly herceg szerdán Margit hercegnőt, a Román Korona Őrét és férjét, Radu herceget is felkeresi a bukaresti Erzsébet-palotában, majd közösen látogatnak el a Romexpo kiállítási központba, ahol ukrán menekülteket befogadó központ működik.



A brit trónörökös 1998 óta rendszeres vendégnek számít Romániában, Erdélyben több házat is vásárolt, ezeket szinte minden évben felkeresi, de a koronavírus-járvány miatt most négy év kihagyás után látogatott Romániába.



A walesi hercegnek a székelyföldi Zalánpatakon (Valea Zalanului) és a Brassó megyei Szászfehéregyházán (Viscri) van háza, ez utóbbiban Prince of Wales képzési központot létesített. Többször is lelkesen nyilatkozott az ember és a környezet sajátos erdélyi viszonyáról, amelyet szerinte Európa más tájain már alig lehet megtalálni.