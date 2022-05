Járvány

Olaszország több tartományában azonosítottak már majomhimlős beteget

Hatra emelkedett a majomhimlőben megbetegedett személyek száma Olaszországban, a legújabb esetet Lombardiában azonosították - közölték az olasz egészségügyi hatóságok szerdán.



A legtöbb fertőzöttet a római Spallanzani-kórházban kezelik, amely az ország fertőző betegségekre szakosodott egészségügyi központjaként ismert. Rómában és környékén további tizenöt személyt tartanak megfigyelés alatt, jelenleg házi karanténban vannak.



A legelső esetet május 19-én azonosították egy Kanári-szigetekről visszatért férfin. A többi beteg közül is néhányan ott, vagy más európai országban, például Portugáliában jártak. Megfigyelés alatt vannak fertőzésgyanús betegek Szicília szigetén és Toszkánában is.



Massimo Galli, a milánói Sacco kórház fertőző betegségek osztályának volt főorvosa a SkyTG24 hírtelevíziónak szerdán úgy nyilatkozott, hogy a majomhimlő esetében nem lehet járványról beszélni, ellentétben az új típusú koronavírus okozta pandémiával. Kiemelte, hogy a majomhimlő nyállal terjed, nem lehet tüsszentéssel elkapni, ahogyan a koronavírus esetében történik. A majomhimlő lappangási ideje hat naptól egészen tizenöt napig terjedhet - tette hozzá Massimo Galli.



A halálozási arány nagyon alacsony a majomhimlő esetében - fejtette ki Giovanni Perri, a torinói Amedeo di Savoia kórház fertőző-osztályának orvosa. Perri felszólította mindazokat, akik a Kanári-szigeteken jártak, hogy jelentkezzenek ellenőrzésre a legközelebbi kórházban. A majomhimlő olyan fertőző betegség, amelyet vírus okoz, ezt fertőzött állatok, leggyakrabban rágcsálók közvetítik az emberre. A vírust először 1958-ban fedezték fel makákók egy csoportjában. A majmokat kutatási céllal tanulmányozták, ezért kapta a vírus az Inserm, egy vezető francia orvosi kutatóintézet nevét. A majomhimlőt az elmúlt hetekben Európában és Észak-Amerikában is kimutatták.