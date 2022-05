Ukrajnai háború

Négy település elfoglalásáról számolt be a luhanszki szakadár milícia

Négy települést "szabadított" fel a luhanszki "népi milícia" az elmúlt nap folyamán - közölte szerdán Ivan Filiponyenko, a Moszkva-barát szakadár fegyveres alakulat szóvivője.



Filiponyenko szerint Szvitlodarszk, Luhanszke, Mironovszkij és Toskivka település cserélt gazdát a térségben az Ukrajna elleni háború hadműveleteiben. Szvitlodarszkban található Európa egyik legnagyobb hőerőműve. Rogyion Mirosnyik, a luhanszki "népköztársaság" moszkvai nagykövete Telegram-bejegyzésben közölte, hogy a Hirszkben védekező ukrán erőket bekerítették.



Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve elmondta, hogy nagy pontosságú, nagy hatótávolságú légi és tengeri indítású rakéták Zaporizzsja városban megsemmisítették a Motor Szics vállalat kapacitásait, amelyek repülőgépmotorokat és drónokat gyártottak az ukrán légierő számára. A rakétacsapások következtében a tábornok szerint a Donyec-medencébe tartó ukrán tartalékos egységek is megsemmisültek a Dnyipropetrovszk megyében lévő pokrovszki vasútállomásnál.



A szóvivő szerint nagy pontosságú föld-levegő rakéták csapódtak be három vezetési ponton, köztük a 14. gépesített dandár parancsnokságán, valamint egy Vrubivkához és egy Bahmuthoz közeli kommunikációs központban, a 72. gépesített gyalogos dandár logisztikai központjában Szoledar térségében, két üzemanyagraktárban, két légvédelmi radarállomáson, egy hadfelszerelés-raktárban, valamint 16 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásnál. A harcászati légierő gépei két lőszerraktárra, a szoledari területvédelmi parancsnokságra, valamint 46 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, aminek következtében több mint háromszáz "nacionalista" életét vesztette és 46 haditechnikai eszköz vált üzemképtelenné.



Konasenkov beszámolója szerint a légvédelem lelőtt egy ukrán Mi-8-as helikoptert és 11 drónt, köztük egy Bayktar TB-2 típusút. A katonai forrásra hivatkozó RIA Novosztyi hírügynökség szerint Ukrajna felett az orosz erők mintegy 90 török gyártmányú csapásmérő drónt semmisítettek meg a háború kezdete óta.



A rakétacsapatok és tüzérség egységei a vezérőrnagy szerint az elmúlt nap folyamán 51 vezetési pontot, 385 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, valamit 53 lőállásban lévő tüzérségi és aknavetős és alegységet semmisítettek meg.



Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 178 repülőgépet, 126 helikoptert, 1006 drónt, 322 légvédelmi rakétarendszert, 3258 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 430 rakétasorozatvetőt, 1671 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 3155 különleges katonai járművet vesztettek.



Konasenkov azt is bejelentette, hogy az aknamentesített mariupoli kikötő újrakezdte a normális működését.

Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy az élelmiszerválság megoldása érdekében Oroszország kész humanitárius folyosókat nyitni az ukrán kikötőkből, hogy Kijev tengeri úton exportálhasson gabonát. Hozzátette, hogy ehhez az ukrán vezetésnek kell biztosítania a kikötők aknamentesítését. A diplomata szerint a probléma átfogó megközelítést igényel, beleértve az orosz exportra és pénzügyi tranzakciókra kivetett szankciók feloldását is.



Rudenko szerint Moszkva nyitott a párbeszédre bárkivel, aki érdekelt az élelmezési válság békés megoldásában. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, Moszkva nem akadályozza meg, hogy Kijev Lengyelországon keresztül exportáljon gabonát.



Vlagyimir Rogov, a mintegy kétharmadrészt orosz fennhatóság alá került Zaporizzsja megye katonai és polgári közigazgatási főtanácsának tagja kijelentette, hogy a régió, miután teljesen "felszabadul" az ukrán "nacionalisták" ellenőrzése alól, az Oroszországhoz való teljes jogú csatlakozásra fog törekedni. A tisztségviselő szerint a helyi lakosság teljesen orosz mentalitású.



Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán rendeletben könnyítette meg az orosz állampolgárság megadását az ukrajnai Herszon és Zaporizzsja megye lakosainak.