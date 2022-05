Járvány

Regisztrálták az első majomhimlővel fertőzött beteget Szlovéniában

Regisztrálták a majomhimlővel fertőzött első beteget Szlovéniában, a férfi Kanári-szigeteki nyaralásáról tért haza - közölte a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) kedden.



Mario Fafangel, a NIJZ járványügyi központjának vezetője sajtótájékoztatóján elmondta: a beteg állapota stabil, a tünetek hazatérése után jelentkeztek nála. A betegség járványügyi szempontból könnyebben kezelhető, mint a koronavírus - hangsúlyozta.



Rámutatott: nem új vírusról van szó, a legfrissebb adatok szerint 16 országban vettek nyilvántartásba majomhimlővel fertőzötteket az elmúlt időszakban. Hozzátette, hogy a szlovéniai esetet is jelentették a nemzetközi intézményeknek.



Fafangel közlése szerint azon is dolgoznak, hogy a fertőzés ne terjedjen át másokra. Figyelniük kell a tünetek megjelenésére, különösen a lázra. Ami a lakosságot illeti, a terjedés kockázata alacsony - értékelte.



A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították. A tünetek közé a jellegzetes kiütések mellett a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartoznak. Az ember és ember között nehezen terjedő betegségnek nincs ellenszere, az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal bizonyos fokú védelmet nyújtanak ellene.