Románia

Füst okozott pánikot egy bukaresti metrószerelvényen

Pánikot okozott az utastérbe került füst egy bukaresti metrószerelvényen kedden: az alagútban leálló vonat 175 utasa az utolsó kocsiba menekülve, a fulladás veszélyétől rettegve hosszú ideig várt arra, hogy - a sínek áramellátásának lekapcsolása után - a tűzoltók kimenekítsék az alagúton keresztül.



A metrót üzemeltető Metrorex vállalat közleménye szerint a füstöt feltehetően az egyik kocsi meghibásodása okozta, és az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben. A tűzoltóság azonban "nyílt láng nélküli tűzesetnek" minősítette a balesetet.



A metrótűzről szóló riasztás nyomán 20 tűzoltóautót 39 rohammentő egységet (SMURD), öt mobil intenzív terápiás mentőautót, valamint egy mobil kórházat vezényeltek a helyszínre, ami a felszíni közlekedést is megbénította Bukarest belvárosában.



Két embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba, 25 utast pedig pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátniuk a mentősöknek. A metró két szomszédos állomását is kiürítették, mivel az alagutakon keresztül ezekbe is eljutott a füst. Miután a meghibásodott szerelvényt elvontatták, több mint két óra múltán újraindult a közlekedés a bukaresti metró érintett vonalán.