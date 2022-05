Háború

Ukrajna 15-20 évnyire van az EU-csatlakozástól - Franciaország

Nem lehetséges Ukrajna gyorsított ütemű csatlakozása az Európai Unióhoz, és a folyamat "nagyon hosszú" időt vesz igénybe - jelentette ki vasárnap Clement Beaune francia Európa-ügyi miniszter.



"Őszintének kell lennünk. Ha azt mondjuk, hogy Ukrajna hat hónap, egy év vagy két év alatt csatlakozik az EU-hoz, akkor hazudunk. Ez nem igaz. Valószínűleg 15 vagy 20 évről van szó. Nagyon hosszú időbe telik" - mondta Beaune a párizsi Radio J-nek.



"Nem akarok az ukránoknak semmilyen illúziót vagy hazugságot kínálni" - tette hozzá.



Beaune-t, akit a Politico Emmanual Macron elnök "megbízható pártfogoltjaként" jellemzett, pénteken nevezték ki európai ügyek miniszterévé az Elisabeth Borne miniszterelnök által vezetett kormányban.



Azt javasolta, hogy Ukrajna váljon az EU politikai életének részévé, megismételve egy Macron által hangoztatott elképzelést, miszerint az ország számára tagságpótlót kellene létrehozni.



"Addig is tartozunk az ukránoknak ... egy politikai projekttel, amelybe beléphetnek" - mondta Beaune.



A hónap elején Macron elismerte, hogy Ukrajna uniós csatlakozási folyamata "több évtizedet" is igénybe vehet. "Még ha holnap meg is adnánk nekik a tagjelölti státuszt, mindannyian pontosan tudjuk, hogy a csatlakozásuk engedélyezésének folyamata több évet, de akár több évtizedet venne igénybe" - mondta május 9-én Strasbourgban az Európai Parlament egyik ülésén.



A blokk létrehozhatna egy "európai politikai közösséget" Ukrajna és más, nem tagországok számára, amely "lehetővé tenné a demokratikus európai nemzeteknek..., hogy új teret találjanak a politikai együttműködés, a biztonság, az energia, a közlekedés, a beruházások, az infrastruktúra, az emberek mozgása terén való együttműködés számára" - javasolta a francia elnök.



Macron javaslata azonban felbőszítette a vezető ukrán tisztviselőket, akik elutasítottak minden olyan kísérletet, amely az országnak a teljes jogú uniós tagság helyett egy pótlékot adna. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök például azt állította, hogy az ötlet az orosz nyomásgyakorlás eredménye.



"Nincs szükségünk kompromisszumokra. Higgyék el, ezek nem kompromisszumok lesznek Európa és Ukrajna között. Ez egy újabb kompromisszum lesz Európa és az Orosz Föderáció között" - mondta Zelenszkij szombaton. "Ebben teljesen biztos vagyok. Ez az orosz tisztviselők, bürokraták és lobbisták diplomáciai, politikai befolyása".



Az EU-hoz való csatlakozás évek óta az ukrán nyugatbarát politikusok fő beszédtémái között szerepel, azonban kevés előrelépés történt. A csatlakozásra való törekvés azóta élénkült fel, hogy Oroszország február végén megtámadta Ukrajnát. Ukrajna hivatalos kérelmet nyújtott be a tagságra, és az Európai Bizottság várhatóan júniusban ismerteti álláspontját az ügyben.