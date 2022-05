Ukrajnai háború

Német alkancellár: Magyarország nélkül is lehet olajembargó

Németország hajlandó lenne támogatni, hogy az Európai Unió tagországai Magyarország nélkül vezessenek be embargót az orosz kőolajra - mondta Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter egy hétfői interjúban.



A Zöldek politikusa a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte, hogy csalódott az orosz olajembargó ügyének elhúzódása miatt.



Rámutatott hogy a tárgyalásokat, egyeztetéseket az Európai Bizottság vezeti. Hozzátette: ha a brüsszeli testület elnöke azt mondja, hogy "megcsináljuk 26-án, Magyarország nélkül, akkor ez egy olyan út, amelyet mindig támogatnék".



Arról is szólt, hogy már eddig is igen hatékonyak az Ukrajna ellen indított háború miatt Oroszországra kivetett szankciók.



Az orosz központi bank elnökének kijelentései alapján tudható, hogy "az ország csődben van", és legfeljebb azon a fejlettségi szinten képes tovább működni, amelyen 1980-ban állt - mondta a német alkancellár.