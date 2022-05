Pandémia

Elrendelték az első majomhimlő-karantént az EU-ban

A belga kockázatértékelő csoport 21 napos karantént rendelt el a majomhimlős betegek számára, miután az országban három embernél diagnosztizálták a vírust, amely az elmúlt héten több mint egy tucat országban bukkant fel. Az egészségügyi hatóság pénteken adta ki a nyilatkozatot.



Vasárnap egy negyedik majomhimlős esetet is diagnosztizáltak - közölte Marc Van Ranst virológus a közösségi médiában. Megjegyezte, hogy az előző három esethez hasonlóan a szóban forgó személy a május elején Antwerpenben megrendezett Darklands nemzetközi meleg fétisfesztiválhoz kapcsolódott.



"Fontos, hogy mindenki, aki részt vett a Darklands fesztiválon, továbbra is éber maradjon az esetleges tünetekkel kapcsolatban" - mondta az orvos, aki szerint a járvány kiterjedése "egyre világosabbá és világosabbá" válik, ugyanakkor azt állította, hogy "ilyenre korábban még nem volt példa a majomhimlővírusok esetében". A betegség, amely gyógyíthatatlan, de jellemzően néhány hét alatt magától elmúlik, általában Nyugat- és Közép-Afrikában fordul elő.



A Kanári-szigeteken megrendezett Gran Canaria Pride fesztivált, amelyen mintegy 80 000 ember vesz részt Európa minden tájáról, szintén a majomhimlő "szuperterjesztő" eseményként jelölték meg, mivel Spanyolországban, Olaszországban és Tenerifén történt megbetegedésekhez kapcsolódik. Különösen Madrid vált a vírus melegpontjává, mivel a spanyol fővárosban több mint 30 embert diagnosztizáltak.



Miközben a belga kormány arra figyelmeztette a fertőzésgyanús személyeket, hogy izolálják magukat, azt is mondta nekik, hogy menjenek a kórházak sürgősségi osztályaira, hogy beszélhessenek orvosi szakértőkkel - ez ellentmondásos ajánlások, hasonlóak azokhoz, amelyek egyes szakértők szerint a világjárvány kezdeti napjaiban segítették a Covid-19 terjedését.



Az Egészségügyi Világszervezet szerint a majomhimlő nem terjed könnyen az emberek között, ehhez az kell, hogy az ember hosszan tartó szoros kapcsolatban legyen az elváltozásokkal, testnedvekkel, légzőszervi cseppekkel vagy fertőzött anyagokkal, például ágyneművel. A kezdeti tünetek közé tartozik a láz, fejfájás, duzzadt nyirokcsomók, hát- és izomfájdalom; ezeket követi a jellegzetes, gennyes pörsenésekkel tarkított kiütés megjelenése az arcon, a kézen és a test más részein. A tünetek a fertőzéstől számított egy-két héten belül kezdenek megjelenni.



Az elmúlt héten Belgiumon kívül több mint egy tucat országban mutatták ki a majomhimlőt, többek között Hollandiában, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Kanadában, Izraelben, Svájcban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Miután a múlt héten egyetlen betegnél diagnosztizáltak majomhimlőt, az Egyesült Államok elindította a Jynneos himlő elleni vakcina 13 millió adagjának beszerzését, amelyet 2019-ben engedélyeztek a vírus ellen.

A WHO pénteken rendkívüli ülést hívott össze a majomhimlővel kapcsolatban, mivel a feltételezett esetek száma 100 fölé emelkedett. A média által gerjesztett pánik ellenére az olyan országok kormánytisztviselői, mint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, ragaszkodtak ahhoz, hogy a vírus alacsony kockázatot jelent a lakosságra nézve.



A 2021-es müncheni biztonsági konferencián tartott "szimulációs" eseményen azonban egy olyan feltételezett majomhimlőjárvány kitörését mutatták be, amely 270 millió halálos áldozatot követelt világszerte.