Háború

Félmeztelen Ukrajna-párti aktivista rontott a vörös szőnyegre Cannes-ban

Egy félmeztelen aktivista betört a cannes-i vörös szőnyegre pénteken, tiltakozva az ukrán nők elleni szexuális erőszak miatt a Kijev és Moszkva között zajló háború közepette. Az incidens George Miller "Three Thousand Years Of Longing" című filmjének vetítése előtt történt.



Az aktivista, aki nyilvánvalóan az egyik vendégnek adta ki magát, végigsétált a vörös szőnyegen, majd hirtelen levette a ruháját - derül ki a helyszínen készült felvételekből. Csak egy vörösre festett alsóneműt viselt, mellkasára és hasára pedig az ukrán zászló színei és a "Ne erőszakoljatok meg minket" felirat volt festve. A sikoltozó tüntetőt azonnal ellepték a biztonságiak, és elvezették.



A keményvonalas feminista csoport, a SCUM vállalta a felelősséget a mutatványért, a Twitteren azt állítva, hogy a performansz célja "az ukrán nőkön a háború közepette elkövetett szexuális erőszak elítélése volt".



Bár a tüntetés mögött álló csoportról keveset tudni, a név nyilvánvalóan Valerie Solanas radikális amerikai feminista 1960-as évekbeli "SCUM kiáltványára" utal. A vörös szőnyegre berontó aktivista személyazonosságát nem fedték fel azonnal, és nem tudni, hogy a mutatványa miatt lesz-e bármilyen következménye.



Amióta Moszkva háborút indított Ukrajna ellen, kijevi tisztviselők többször is bűncselekmények elkövetésével vádolták Oroszországot.