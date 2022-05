Ukrajnai háború

Elfogadta a kiberbiztonsági politika főbb elveit az orosz biztonsági tanács

A kiemelt célpontok között a kormányzati portálokat, a médiumokat, a pénzintézeteket, a szociális szempontból fontos, tömegesen használt portálokat és hálózatokat nevezte meg. 2022.05.21 20:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jóváhagyta a létfontosságú információs infrastruktúra biztonságpolitikai keretrendszerének tervezetét az orosz biztonsági tanács - jelentette be Nyikolaj Patrusev, a testület titkára újságíróknak pénteken Moszkvában.



Vlagyimir Putyin orosz elnök a tanács ülésén célszerűnek nevezte fontolóra venni egy állami információvédelmi rendszer létrehozását a kormányzat és az államigazgatás információs infrastruktúrájának fenntartható működése érdekében. Elmondta, hogy Oroszország kritikus infrastruktúráját az elmúlt időben állami szinten megszervezett, célzott és összehangolt külső támadások érték. A kiemelt célpontok között a kormányzati portálokat, a médiumokat, a pénzintézeteket, a szociális szempontból fontos, tömegesen használt portálokat és hálózatokat nevezte meg.



"Elmondhatjuk, hogy az ellenünk irányuló kiberagresszió, valamint általában az Oroszországgal szembeni szankciók kudarcot vallottak" - mondta Putyin.



Azt hangoztatta, hogy az orosz fél az elmúlt években elvégzett szisztematikus munka eredményeként felkészült ezekre a támadásokra. Szavai szerint Oroszország nemcsak az információs infrastruktúráját védte meg, hanem saját technológiát is létrehozott.



Putyin ugyanakkor egy 2021-ben elvégzett ellenőrzésre hivatkozva azt mondta, hogy az állami szervek információs rendszereinek és kommunikációs hálózataik erőforrásainak többsége sebezhető tömeges támadások és romboló célzatú külső befolyás révén, különösen a legújabb generációs külföldi technológiák bevetése esetén.



"Meg kell erősítenünk a hazai digitális tér védelmét - itt nem lehetnek gyenge pontok. Elvi fontosságú a bizalmas információk és a polgárok személyes adatai kiszivárgásának kockázatát minimalizálni, egyebek között a hivatali, a kommunikációs és a hírközlési berendezések használatára vonatkozó szabályok ellenőrzésének megszigorítása révén" - hangoztatta Vlagyimir Putyin.

Mint mondta, a kibervédelem jogi kerete érezhetően fejlődött Oroszországban, ami lehetővé tette a hatékonyság javítását, de a kihívások és a fenyegetések jellege dinamikusan és gyorsan változik. Emlékeztetett rá, hogy 2025-től az orosz állami szférában tilos lesz a külföldi információbiztonsági eszközöket használni.



Megismételte, hogy az orosz technológiai szuverenitás megerősítése érdekében a kormánynak a lehető leghamarabb meg kell teremtenie a modern orosz elektronikai komponensbázist, biztosítania kell az ehhez szükséges saját technológiai felszerelés kifejlesztését és bevezetését, beleértve a szoftver- és hardverkomplexumok gyártásához szükséges eszközöket is. Ehhez, mint mondta, igénybe kell venni a korábban meghirdetett "Digitális gazdaság" nemzeti program eszközeit és forrásait.



Putyin közölte: javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogy miként lehet ösztönözni az importhelyettesítést ezen a területen, de arra is, hogy hogyan lehet a versenytársakat megelőzve saját, egyedi termékeket előállítani. A legfontosabb feladatok közé sorolta a külföldi szoftverek, számítástechnikai eszközök és távközlési berendezések használatához kapcsolódó kockázatok radikális csökkentését.



Patrusev pedig arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok által támogatott online anonimitás megkönnyíti a kiberbűnözők tevékenységét és a rosszindulatú szoftverek ellenőrizetlen terjedését. Mint mondta, az Oroszország elleni kibertámadásokban gyakran vesznek részt a nyugati országok által anyagilag motivált hackerek.