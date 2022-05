Világvége

Már Izraelben is felütötte fejét a majomhimlő

Egy harmincas éveiben járó izraeli férfit kórházba szállítottak Tel-Avivban az ország első feltételezett majomhimlő-vírusos esetével. A férfi Nyugat-Európában járt, ahol a közelmúltban több tucatnyi esetet diagnosztizáltak a ritka betegségből. Az izraeli egészségügyi minisztérium csütörtökön megerősítette, hogy óvintézkedéseket tesz a vírus terjedése ellen.



A beteg a jelentések szerint jó állapotban van, és az Ichilov kórházban elkülönítve és megfigyelés alatt állt. Az Egészségügyi Minisztérium arra kérte a külföldről hazatérő izraelieket, akik lázasak vagy hólyagos kiütésekkel küzdenek, hogy forduljanak orvosukhoz.



A majomhimlő kezdetben influenzaszerű tünetekkel, például izomfájdalmakkal, duzzadt nyirokcsomókkal és kimerültséggel jelentkezik, mielőtt a kezeken és az arcon bárányhimlőhöz hasonló, gennyes hólyagokkal járó kiütések jelennek meg. Hasonlít a himlőre és a bárányhimlőre, a tünetek a fertőzést követő egy-két héten belül jelentkeznek. A fertőzöttek általában néhány héten belül meggyógyulnak.



Európában legalább nyolc országból jelentették a ritka vírusos megbetegedéseket, főként férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében, akik nemi betegségek diagnosztizálására jelentek meg a klinikákon. Péntekig 20 esetet jelentettek az Egyesült Királyságból, amely "vészhelyzetnek" nyilvánította a járvány kitörését. Franciaország, Németország és Belgium is megerősítette a vírus előfordulását. Spanyolország és Portugália szerdán erősítette meg az eseteket, míg Svédországban és Olaszországban is felbukkantak fertőzöttek.



Az Egyesült Államok a hét elején jelentette az első esetet, egy massachusettsi férfi esetében, aki nemrég Kanadába utazott. Kanada maga két megerősített és 17 gyanús esetet jelentett, és a betegséget Ausztráliáig jelentették.



Több más gyanús esetet is figyelemmel kísérnek, az amerikai kormány pedig több millió adagot vásárolt abból a himlő elleni vakcinából, amelyet 2019-ben engedélyeztek a majomhimlő ellen. Bár a vírus gyógyíthatatlan, az amerikai védelmi minisztérium a múlt héten 7,5 millió dolláros szerződést is aláírt a tecovirimat nevű vírusellenes gyógyszer adagjaira.



A WHO a jelentések szerint pénteken rendkívüli ülést tartott a majomhimlő témájában, amelynek célja az volt, hogy a végére járjon annak, hogyan terjed a betegség.