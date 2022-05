10 embert lőttek le a McDonald's előtt

Két ember meghalt és legalább nyolc megsebesült a legújabb chicagói tömeges lövöldözésben, amely akkor tört ki, amikor egy McDonald's gyorsétterem előtt vita eszkalálódott.



A lövöldözés helyi idő szerint csütörtökön 22:40 körül történt a Chicago Avenue és a State Street közelében, néhány háztömbnyire a Windy City előkelő Magnificent Mile bevásárló negyedétől - közölte a rendőrség. A mentősök hordágyat hordágy után toltak ki a rendőrségi szalag alatt a vérontás helyszínén - jelentette a Chicago Sun-Times. A sebesültek állapota súlyos vagy kritikus.



Lori Lightfoot polgármester "felháborító erőszakos cselekménynek" nevezte a lövöldözést, és közölte, hogy utasította a rendőrséget, hogy állítson fel egyenruhás rendőrökből álló fix posztokat a forgalmas kereszteződésnél, ahol a csütörtök esti incidens történt, valamint a közeli Red Line metróállomásnál.

Chicago will always be a city of resiliency and hope. Violence has no place in our communities or on our streets, and we will do everything to address its root causes. pic.twitter.com/yn9YxXBpzO