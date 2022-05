Ukrajnai háború

Törzset állított fel Moszkva az ukrajnai megszállt területek helyreállítására

Külön törzset állított fel az orosz kormány a megszállt ukrán területek helyreállítására - jelentette be Marat Husznullin orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak pénteken Moszkvában.



Közölte, hogy a törzs, amelyben minden érdekelt szerv helyet kapott, már jóváhagyta a harci cselekmények miatt károsodott infrastruktúra helyreállításának ütemtervét, és hogy orosz szakértők a terepen mérik fel, milyen feladatokat kell elvégezni.



"Megépítjük, helyreállítjuk az összes elpusztult utat és lakást. A második intézkedéscsomag a gazdaság helyreállítását célozza. Intézkedések egész sorát készítettük elő annak érdekében, hogy a gazdaságot a lehető leggyorsabban újra beindíthassuk, és ezáltal a pénzügyi rendszert is helyreállíthassuk" - mondta a miniszter.



A miniszterelnök-helyettes szerint az orosz kormány számára prioritás, hogy az orosz csapatok által elfoglalt ukrajnai régiókban a gazdasági élet visszatérjen a rendes kerékvágásba.



Husznullin május 8-án felkereste Mariupolt, Volnovahát, Luhanszkot, valamint a Donyec-medence több más, az orosz és a szakadár erők által "felszabadított" városát. Május 17-én és 18-án a miniszterelnök-helyettes Herszon és Zaporizzsja megyében járt, felkereste Herszon és Melitopol várost.



A Kommerszant című lap idézte Husznullin, aki a második látogatás alatt azt hangoztatta, hogy Oroszország "maximálisan beindítja a régiók gazdaságát", hogy azok "méltó helyet foglaljanak el az oroszországi családban". Azt is elmondta, hogy a zaporizzsjai atomerőmű Oroszországnak termel majd, de fizetség ellenében Ukrajnának kész lesz áramot szállítani, és hogy az orosz ellenőrzés alatt álló területek lakói májustól rubelben kapják a fizetéseket és nyugdíjakat.