Állati

Vaddisznó rongált meg egy krakkói szépségszalont

Vaddisznó rontott be egy krakkói lakótelepen működő kozmetikai szalonba, senki nem sérült meg, de az üzlet berendezése megrongálódott - közölte csütörtökön a lengyel média.



Az állat "nagy lendülettel" futott be a helyiségbe - közölte a PAP hírügynökséggel Marek Aniol krakkói rendőrségi szóvivő. A szemtanúk szerint hat rémült személy menekült ki a helyiségből, az ajtót rázárták az állatra.



Senki nem sérült meg, a vadkan viszont megrongálta a szalon berendezését.



Az üzlet egy parkokkal övezett lakótelepen, a forgalmas Kapelanka utcában működik.



A helyszínre rendőrök, állatorvos és állatmentők is kivonultak. Az állatot elfogták, és biztonságos helyre szállították - közölte a rendőrségi szóvivő.



Megerősítette, hogy Krakkóban a lakosok az utóbbi időben gyakran riasztják a hatóságokat a lakótelepeken megjelenő vaddisznók miatt. Az állatok más lengyelországi városok, például Varsó közterein is felbukkannak.