Ukrajnai háború

Az EP szerint minden Oroszországgal szembeni szankciót Fehéroroszország esetében is alkalmazni kell

A fehérorosz rezsim szintén felelős az Ukrajna elleni orosz háborúért, ugyanúgy viselnie kell a nemzetközi jogból eredő összes jogi következményt, és ezért az Oroszországgal szemben bevezetett minden szankciót alkalmazni kell Fehéroroszország esetében is - jelentették ki az Európai Parlament (EP) képviselői csütörtökön.



Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén kézfeltartással elfogadott állásfoglalásukban a képviselők elítélték a fehérorosz rezsim szerepét az Ukrajna elleni háborúban.



Elítélték a támogatást, amellyel Minszk lehetővé tette az orosz csapatok és fegyverek számára, hogy áthaladjanak Fehéroroszország területén, használják a légterét, tankoljanak és katonai lőszereket tároljanak ott. Felhívták a figyelmet Oroszország megnövekedett szerepére Fehéroroszországban, beleértve a pénzügyi befolyást is, ami véleményük szerint komoly kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy Minszk képes-e szuverén döntések meghozatalára.



Az EP üdvözölte az Európai Bizottság javaslatát az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciócsomagról, és felszólította az uniós tagországokat, hogy biztosítsák annak átfogó és gyors végrehajtását. Hozzátették: ezeket az intézkedéseket Fehéroroszország esetében is alkalmazni kell. Hangsúlyozta továbbá, hogy átfogó vizsgálatot kell folytatni az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök rezsimje által a fehérorosz nép ellen elkövetett bűncselekmények ügyében.



Az EP elítélte a fehérorosz büntető törvénykönyv közelmúltbeli módosításait, melyekkel visszaállították a halálbüntetést terrorcselekmények előkészítése vagy kísérlete esetén. A törvényt a rezsim könnyen felhasználhatja politikai ellenfeleivel szemben - figyelmezettek az EP-képviselők.