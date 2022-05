Vajon mikor szavaztunk a háborúra? - kérdezte egy amerikai kongresszusi képviselő

Chip Roy (R-Texas) képviselő elítélte Steny Hoyer képviselőházi többségi vezetőt, amiért kijelentette, hogy az Egyesült Államok "háborúban áll", feltehetően Oroszországgal. Roy a demokratákat és a republikánusokat egyaránt ostorozta, amiért elmélyítik Amerika részvételét az ukrajnai konfliktusban, hogy "jól érezzük magunkat a bőrünkben".



A Roy sajtóirodája által szerdán közzétett felvételen a texasi republikánus célba vette Hoyert, amiért pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok "háborúban áll", és hogy a Demokrata Párt kritikusainak "az ellenségre kellene összpontosítaniuk" az otthoni növekvő energiaköltségek helyett.



"Amikor azt hallom, hogy a másik párt többségi vezetője azt mondja, hogy "háborús időszak"... azon gondolkodom, hogy vajon mikor szavaztuk meg, hogy háborúba menjünk?" - tette hozzá Roy.



"Ha már proxyháborút akarunk, és 40 milliárd dollárt adunk Ukrajnának, mert csicsásan akarunk kinézni a kék és sárga szalagjainkkal, és jól érezzük magunkat, talán tényleg vitát kellene tartanunk ebben a teremben" - folytatta.



A proxyháború fegyveres konfliktus két állam vagy nem állami szereplő között, amelyek az ellenségeskedésben közvetlenül nem részt vevő más felek kezdeményezésére vagy nevében járnak el.

