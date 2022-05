Ukrajnai háború

George W. Bush: brutálisan lerohanták Irakot... Vagyis Ukrajnát

George W. Bush korábbi amerikai elnök szerda este Dallasban tartott beszédet, amelyben az orosz-ukrán háborúról beszélt. Az elszólása miatt most a fél világ meg kínjában rajta nevet - írja a 444.hu.



Az történt ugyanis, hogy az amerikai exállamfő a beszédében az ukrán elnököt méltatta, illetve azt jegyezte meg Volodimir Zelenszkijről, hogy ő a 21. század Winston Churchillje. Rögtön ezt követően belekezdett egy gondolatba, ami egy szerencsétlen elszólásba torkollott, amivel saját magát Putyinhoz hasonlította.



W. Bush szembeállította az országát hősiesen védő ukrán vezetőt Vlagyimir Putyin birodalmával, ahol a politikai ellenfeleket bebörtönzik, ami ahhoz vezet, hogy "Oroszországban nem működnek a fékek és ellensúlyok és egy ember döntése, hogy indokolatlanul és brutálisan lerohanták Irakot...vagyis Ukrajnát."



De amit zavarában ezután mondott a szónok, az sem volt semmi. Átgondolva, mi szaladt ki a száján, félig viccesen meg is jegyezte: "Hm, Irakot is, amúgy". Erre a publikum nevetni kezdett, ami lehetőséget adott az amerikai exelnöknek, hogy tompítsa a baklövését, mert úgy ejtette ki a száján, hogy ő hány éves - 75 - hogy az emberek legyenek megértők vele szemben, ha véletlenül össze-vissza beszélne.



Az iraki háború egy nyolc évig elhúzódó fegyveres konfliktus volt, amely 2003-ban kezdődött az Egyesült Államok által irányított katonai koalíció által indított invázióval, amely megdöntötte Szaddám Huszein kormányát és kaotikus helyzetet idézett elő az országban. A Bush-kormányzat a háború indokolását elsősorban arra az állításra alapozta, hogy Irak, - amelyet az USA az 1990-1991 Öbölháború óta ellenségnek tekintett -, állítólag tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik. Ez éppen annyira bizonyult igaznak, mint most Vlagyimir Putyin hazugsága arról, hogy Ukrajnát nácik irányítják és hogy a szomszédos ország fenyegetést jelent Oroszországra.



A brit The Guardian lap oldalán W. Bush mondanivalójának egészét végig lehet követni, az ukrán államfőtől egészen addig, hogy beismeri, hogy ő már hány éves.

Former President George W. Bush: "The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine." pic.twitter.com/UMwNMwMnmX — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022