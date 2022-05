Világvége

Az orosz export megoldhatja a globális élelmiszerválságot - ENSZ

Az Oroszországból, Ukrajnából és Fehéroroszországból származó élelmiszeripari termékeket és műtrágyát be kell engedni a világpiacokra, ha a globális közösség meg akarja fékezni a kibontakozó élelmiszerválságot - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár szerdán a globális élelmezésbiztonsággal foglalkozó miniszteri találkozón.



"Legyünk egyértelműek, nincs hatékonyabb megoldás az élelmiszerválságra az ukrán élelmiszertermelés, valamint az Oroszország és Fehéroroszország által termelt élelmiszerek és műtrágyák világpiacokra való visszaengedése nélkül" - hangsúlyozta.



A hónap elején Guterres arra figyelmeztetett, hogy az emberiség egyötödét fenyegeti a szegénység és az éhezés veszélye a gabonapiac jelenlegi helyzete miatt, mivel a búza ára az Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciók nyomán az egekbe szökött. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég kijelentette, hogy a globális éhínség veszélye a Nyugat "szankciós megszállottságának" következménye.



Guterres szerint ahelyett, hogy a jelenlegi élelmiszerválság egyedüli oka lenne, Oroszország katonai akciója hozzáadódott a helyzetet már korábban is befolyásoló problémákhoz, nevezetesen az éghajlatváltozáshoz és a Covid-19 világjárványhoz. Hangsúlyozta, hogy Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország vezető szerepet tölt be a műtrágya- és élelmiszertermelésben, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni.



Guterres rámutatott, hogy Moszkvának fel kellene hagynia az ukrán kikötőkből történő élelmiszerexport akadályozásával. Ugyanakkor az Oroszországból származó műtrágyát és élelmiszeripari termékeket is akadályok nélkül kellene beengedni a világpiacra - folytatta.



"Ezekben a kérdésekben szoros kapcsolatban állok az Orosz Föderációval, Ukrajnával, Törökországgal, az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, valamint számos más kulcsfontosságú országgal. Biztos vagyok benne, hogy még hosszú út áll előttünk" - mondta a tisztviselő.



Közben Antony Blinken amerikai külügyminiszter cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az Oroszország elleni szankciók lennének az okai a világ élelmezési helyzetének romlásának. Rámutatott, hogy Washington kivételt tett a műtrágyákra és mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozó intézkedések alól, hozzátéve, hogy a nemzetközi szervezetek és a különböző érintett országok hatóságai közösen dolgozhatnak azon, hogy folyosókat nyissanak az élelmiszerek biztonságos exportja számára Ukrajna területéről, mind szárazföldi, mind tengeri úton. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azonban nemrég azt mondta, hogy az ukrán kikötők "erősen aláaknázottak", és veszélyt jelentenek a hajózásra, amíg nem tisztítják meg őket.