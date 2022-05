Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: több ezer csecsen harcolhat az oroszok oldalán Mariupolnál

Az ukrán ellenállás megtörésére tett kísérletek részeként Oroszország jelentős létszámú "segéderőket" is bevet, és e kontingensekben valószínűleg több ezer csecsen is harcol. 2022.05.18 19:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit katonai hírszerzés szerdán közzétett értesülései szerint valószínűleg több ezer csecsen fegyveres harcol az orosz haderő oldalán az ostromlott ukrajnai Mariupolnál.



A londoni védelmi minisztérium beszámolója felidézi, hogy jóllehet az orosz hadsereg már tíz hete bekerítette Mariupolt, a kemény ukrán ellenállás azonban késlelteti a város feletti teljes orosz ellenőrzés megszerzését, emellett az orosz haderő jelentős emberveszteségeket is elszenvedett.



A tárca szerint a brit katonai hírszerzési adatok arra vallanak, hogy az ukrán ellenállás megtörésére tett kísérletek részeként Oroszország jelentős létszámú "segéderőket" is bevet, és e kontingensekben valószínűleg több ezer csecsen is harcol.



A brit védelmi minisztérium szerint az Ukrajnában Oroszország által bevetett csecsenek között egyénileg jelentkező önkéntesek és a csecsen nemzeti gárdaezred tagjai is jelen lehetnek. Az utóbbi alakulat alapfeladatai közé tartozik a Csecsen Köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov uralmának biztosítása - áll a brit katonai hírszerzés szerdán ismertetett helyzetértékelésében.



A beszámoló azt is valószínűsíti, hogy Kadirov szoros, személyes felügyeletet gyakorol az egység ukrajnai bevetése felett.



A brit katonai hírszerzésnek olyan adatai is vannak, hogy Kadirov unokatestvére, Adam Gyelimhanov a Mariupolhoz vezényelt csecsen gárdaalakulat hadszíntéri parancsnoka.



Az 52 éves Gyelimhanov - aki az orosz szövetségi parlament alsóházának kormánypárti képviselője és Kadirov tanácsadója - orosz televíziós híradások szerint is kulcsszerepet játszott a mariupoli Azovsztal acélmű bekerítésében, és Vlagyimir Putyin orosz elnök a minap az Oroszország Hőse címet adományozta neki.



A brit katonai hírszerzés szerdán ismertetett helyzetértékelése szerint az ennyire "vegyes összetételű" alakulatok alkalmazása azt jelzi, hogy Oroszországnak "jelentős erőforrás-problémái" vannak Ukrajnában, és valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy az orosz vezénylési rendszer nem egységes.



Az utóbbi tény folyamatosan hátráltatja az orosz hadműveleteket is - áll a londoni védelmi tárca által közzétett hírszerzési állásfoglalásban.



A brit katonai hírszerzés ezt nem először állapítja meg.



Az elmúlt hétvégén a védelmi minisztérium olyan hírszerzési értékelést tett közzé, amely szerint a kisebb kezdeti előrenyomulások ellenére Oroszország az utóbbi egy hónapban nem tudott jelentős kiterjedésű területeket elfoglalni Ukrajnában, miközben folyamatosan nagyarányú a "lemorzsolódás".



Ez a jelentés azt valószínűsítette, hogy az orosz hadsereg az Ukrajna elleni háborújának februári kezdetén bevetett harcoló szárazföldi kontingens egyharmadát elveszthette, és az orosz haderőt egyre inkább korlátozza a folyamatosan alacsony morál.